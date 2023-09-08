玉山國家公園響應全國登山日　9／9、9／10辦理山野教育講座

▲麟趾山鞍部。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

體育署也於每年的9月至10月推出「全國登山日」系列活動，鼓勵民眾走到戶外，強健身心並感受台灣之美；玉山國家公園管理處也將於9月繼續辦理「登山安全與環境倫理」山野教育系列講座，讓登山民眾了解登山活動、藏在山林美景後的風險應對，及生態保育讓環境永續的重要性。

玉管處表示，今年首場「登山安全與環境倫理」講座已於7月22日辦理，報名踴躍、快速額滿，2位講師以許多實際經驗及執行方式介紹登山風險管理、迷途預防、無痕山林等主題，並結合有獎徵答，與學員互動熱烈；為使更多民眾有機會參加，9月9、10日分別於高雄國軍英雄館及台中國立自然科學博物館辦理之場次，將開放更多的名額。

▲玉山國家公園將辦理登山安全講座，圖為7月22日首場講座現場。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處建議，民眾可參考國家公園步道分級系統（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/TrailsG），挑選適合自己的路線：新手可先從難度低的路線開始，如塔塔加鹿林山步道、麟趾山步道、南橫天池步道、中之關步道，不僅空氣新鮮、風景優美，還能欣賞沿途中高海拔特有植物，甚至偶遇活潑靈動的黃喉貂等野生動物，並謹記「不餵食、不接觸、不干擾」。

▲▼分布於中高海拔的玉山杜鵑，以及常見於塔塔加地區的星鴨（臺灣特有亞種）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處提醒，報名「登山安全與環境倫理」講座請至玉山國家公園臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/YuShanNationalPark），活動為免費參與，名額有限，報名請儘速；而9月至10月進入國家公園，加入「112年全國登山日」官方Line，依照指示拍照打卡就能參加抽獎，不僅有國家公園相關精美獎品，還有戶外品牌用品，歡迎踴躍參加。