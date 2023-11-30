7-11推溫暖商品優惠！暖暖包買1送1、「大燒包、蒸地瓜」第2件7折

▲7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

降溫有感！7-ELEVEN搶攻天冷「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠，提供消費者各種保暖需求，包括指定暖暖包任選「買1送1」、秋冬保暖衣2件88折；而熱食自助區也推出「大燒包、現蒸地瓜」任選第2件7折；星級饗宴指定滷味特價15元。飲品部分有熱罐飲料第2件8折，在行動隨時取咖啡「買7送4」等。

▲熱食區「星級饗宴」滷味指定品項特價15元。

●7-11熱食自助區優惠

1、即日起至12月12日，大燒包、現蒸地瓜任選「第2件7折」；限定門市推出「星級饗宴」滷味指定品項特價15元，包含星星燒、雞肉丸、香蔥肉卷等人氣商品。

▼「星級饗宴」滷味指定品項特價15元。



2、即日起至12月26日限定門市販售的冬季「熱罐」飲料，推出指定商品「第2件8折」優惠（價低者折），包括蠟筆小新焦糖風味牛乳、午後紅茶等。

▲▼指定熱罐飲料「第2件8折」。（圖／業者提供）

●溫補鮮食、個人鍋物

1、鮮食品牌「真飽」，首度推出「真飽熱拌麵-辣味麻醬」，特製辣味麻醬鹹香涮嘴；並與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永心鳳茶等餐飲品牌，強化食補概念推出「麻油雞湯、藥膳排骨湯、人參雞湯」等個人化湯品，適合搭餐自由搭配。

2、「名鍋盛典」與台北晶華酒店主廚團隊監製開發「晶華-剝皮辣椒雞鍋」、「晶華-三燔本家石狩鍋」；米其林綠星餐廳開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」；另外每年冬季必吃的麻油雞腿麵線也回歸販售，來上一鍋溫暖身心。

3、即日起至12月5日，門市預購誌也推出這一鍋、土羊哥羊肉爐等多款鍋物優惠價，在家自煮暖胃料理。

●保暖衣物、保養商品

即日起至12月12日，指定秋冬保暖衣任選「2件88折」，指定護手霜、護唇膏第2件6折（價低者折）。另外，2024年1月9日前，指定暖暖包任選「買1送1」。

▲▼指定暖暖包買1送1，護唇膏、護手霜第2件6折，還有保暖衣優惠。

●咖啡優惠

7-11「OPEN POINT行動隨時取」自12月2日～12月7日推出多重組合優惠。

(1) CITY CAFE「雞尾酒風味系列氣泡咖啡」(莫西多、白色佳人)任選買2送2，每日限量1萬組，現省198元。

(2) 指定CITY CAFE / CITY PRIMA 同品項2杯+指定明治巧克力2個優惠價。

（註：精品咖啡需於限定門市兌換；同品項、同規格及同價位可冰熱互換，會員限購組數、兌領期限相關資訊，請見OPEN POINT APP說明；雞尾酒風味系列飲品酒精濃度低於0.5% 以下屬非酒精飲品，仍建議未成年、孕婦、酒精過敏者避免食用）

▲「OPEN POINT行動隨時取」推出多種咖啡組合優惠。



「OPEN POINT行動隨時取」每月1日限定CITY PRIMA優惠，12月1日當天：

(1) CITY PRIMA大杯精品美式同品項買7送4，限量4萬組，現省400元。

(2) CITY PRIMA大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省440元。

(3) CITY PRIMA中杯精品美式同品項買7送4，限量4萬組，現省320元。

(4) CITY PRIMA中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省360元。

▲全家公布「全家全明星」鮮食TOP 10 風雲榜，買系列商品還可賺購物金。（圖／業者提供）

全家超商鮮食優惠

另外，全家便利商店近來集結鮮食TOP 50，包裝標示「全家全明星」，並公開熱銷鮮食 TOP 10 排行榜，其中榜首為「鮪魚飯糰」，其他還包括大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒等。而即日起至12/26前購買「全家全明星」鮮食系列商品，還可賺購物金。

全家表示，「全家全明星」鮮食在今年共創下逾50億業績，觀察熱銷商品類，可分為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」與「家戶需求」4大面向。其中以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。

為了感謝消費者支持，全家APP即起至12月26日推出「全明星集章趣」活動，凡購買「全家全明星」商品任1款，即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金，滿4章兌換10元購物金、滿8章兌換25元購物金，讓消費者可以邊吃邊賺。

▲鼎泰豐聯名商品也穩坐品牌聯名霸榜冠軍。（圖／業者提供）