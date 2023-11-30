　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推溫暖商品優惠！暖暖包買1送1、「大燒包、蒸地瓜」第2件7折

▲▼7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

降溫有感！7-ELEVEN搶攻天冷「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠，提供消費者各種保暖需求，包括指定暖暖包任選「買1送1」、秋冬保暖衣2件88折；而熱食自助區也推出「大燒包、現蒸地瓜」任選第2件7折；星級饗宴指定滷味特價15元。飲品部分有熱罐飲料第2件8折，在行動隨時取咖啡「買7送4」等。

▲▼7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供）

▲熱食區「星級饗宴」滷味指定品項特價15元。

●7-11熱食自助區優惠

1、即日起至12月12日，大燒包、現蒸地瓜任選「第2件7折」；限定門市推出「星級饗宴」滷味指定品項特價15元，包含星星燒、雞肉丸、香蔥肉卷等人氣商品。

▼「星級饗宴」滷味指定品項特價15元。

▲▼7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供）

2、即日起至12月26日限定門市販售的冬季「熱罐」飲料，推出指定商品「第2件8折」優惠（價低者折），包括蠟筆小新焦糖風味牛乳、午後紅茶等。

▲▼7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供）

▲▼指定熱罐飲料「第2件8折」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供）

●溫補鮮食、個人鍋物

1、鮮食品牌「真飽」，首度推出「真飽熱拌麵-辣味麻醬」，特製辣味麻醬鹹香涮嘴；並與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永心鳳茶等餐飲品牌，強化食補概念推出「麻油雞湯、藥膳排骨湯、人參雞湯」等個人化湯品，適合搭餐自由搭配。

2、「名鍋盛典」與台北晶華酒店主廚團隊監製開發「晶華-剝皮辣椒雞鍋」、「晶華-三燔本家石狩鍋」；米其林綠星餐廳開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」；另外每年冬季必吃的麻油雞腿麵線也回歸販售，來上一鍋溫暖身心。

3、即日起至12月5日，門市預購誌也推出這一鍋、土羊哥羊肉爐等多款鍋物優惠價，在家自煮暖胃料理。

●保暖衣物、保養商品

即日起至12月12日，指定秋冬保暖衣任選「2件88折」，指定護手霜、護唇膏第2件6折（價低者折）。另外，2024年1月9日前，指定暖暖包任選「買1送1」。

▲▼7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供）

▲▼指定暖暖包買1送1，護唇膏、護手霜第2件6折，還有保暖衣優惠。

▲▼7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供）

●咖啡優惠

7-11「OPEN POINT行動隨時取」自12月2日～12月7日推出多重組合優惠。
(1) CITY CAFE「雞尾酒風味系列氣泡咖啡」(莫西多、白色佳人)任選買2送2，每日限量1萬組，現省198元。

(2) 指定CITY CAFE / CITY PRIMA 同品項2杯+指定明治巧克力2個優惠價。
（註：精品咖啡需於限定門市兌換；同品項、同規格及同價位可冰熱互換，會員限購組數、兌領期限相關資訊，請見OPEN POINT APP說明；雞尾酒風味系列飲品酒精濃度低於0.5% 以下屬非酒精飲品，仍建議未成年、孕婦、酒精過敏者避免食用）

▲▼7-ELEVEN搶攻降溫「冒煙商機」，集結各式溫暖商品推出優惠。（圖／業者提供）

▲「OPEN POINT行動隨時取」推出多種咖啡組合優惠。

「OPEN POINT行動隨時取」每月1日限定CITY PRIMA優惠，12月1日當天：
(1) CITY PRIMA大杯精品美式同品項買7送4，限量4萬組，現省400元。
(2) CITY PRIMA大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省440元。
(3) CITY PRIMA中杯精品美式同品項買7送4，限量4萬組，現省320元。
(4) CITY PRIMA中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省360元。

▲▼「全家全明星」鮮食2023年創下50億業績，TOP 10 風雲榜揭曉。（圖／業者提供）

▲全家公布「全家全明星」鮮食TOP 10 風雲榜，買系列商品還可賺購物金。（圖／業者提供）

全家超商鮮食優惠

另外，全家便利商店近來集結鮮食TOP 50，包裝標示「全家全明星」，並公開熱銷鮮食 TOP 10 排行榜，其中榜首為「鮪魚飯糰」，其他還包括大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒等。而即日起至12/26前購買「全家全明星」鮮食系列商品，還可賺購物金。

全家表示，「全家全明星」鮮食在今年共創下逾50億業績，觀察熱銷商品類，可分為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」與「家戶需求」4大面向。其中以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。

為了感謝消費者支持，全家APP即起至12月26日推出「全明星集章趣」活動，凡購買「全家全明星」商品任1款，即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金，滿4章兌換10元購物金、滿8章兌換25元購物金，讓消費者可以邊吃邊賺。

▲▼「全家全明星」鮮食2023年創下50億業績，TOP 10 風雲榜揭曉。（圖／業者提供）

▲鼎泰豐聯名商品也穩坐品牌聯名霸榜冠軍。（圖／業者提供）

ET快訊
快訊／00919驚喜加碼！配息0.55元　連3季年化配息率1
沒薪水照上工！四方電巴3司機免費開還倒貼2萬油錢　大學生喊暖
退休國文名師遭染毒外甥砍死！　作家學生哀悼：造就現在的我
foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！　披薩、漢堡限時
約妹壞壞「出門前先戴保險套」！被緊勒3hrs　小鐘脫褲傻了
快訊／為錢持刀捅阿姨！她胸部貫穿慘死　內湖富家子遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！披薩、漢堡限時「買1送1」

7-11推溫暖商品優惠！暖暖包買1送1、「大燒包、蒸地瓜」第2件7折

讓肌萎病友看見希望！你滋美得「行動有力熱銷公益組」每組捐198元、品牌再捐198元響應

【廣編】料理新手零失敗和風家常菜！龜甲萬全新「味自慢」調味醬包加入食材簡單搞定

【廣編】2023最潮聖誕HIS CAFÉ足球嘉年華　巴塞隆納熱力點燃高雄夢時代

全家鮮食熱銷排行出爐！「鮪魚飯糰」奪冠　涼麵、健身餐盒緊追

姑媳大戰！送二手「哺乳衣、束腹帶」被拒引公憤　網友歪樓好奇「黑科技」意外成焦點

震驚！金鐘主持人曾國城工作滿檔回家竟然不是找老婆？而是抱「小三」取暖

2024手帳展開跑！網友最愛年曆TOP5　語錄派、顏值派你是哪一派

時尚粵菜新潮登場！點八粵12／1盛大開幕　首店插旗美食之都台南Focus百貨

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！披薩、漢堡限時「買1送1」

7-11推溫暖商品優惠！暖暖包買1送1、「大燒包、蒸地瓜」第2件7折

讓肌萎病友看見希望！你滋美得「行動有力熱銷公益組」每組捐198元、品牌再捐198元響應

【廣編】料理新手零失敗和風家常菜！龜甲萬全新「味自慢」調味醬包加入食材簡單搞定

【廣編】2023最潮聖誕HIS CAFÉ足球嘉年華　巴塞隆納熱力點燃高雄夢時代

全家鮮食熱銷排行出爐！「鮪魚飯糰」奪冠　涼麵、健身餐盒緊追

姑媳大戰！送二手「哺乳衣、束腹帶」被拒引公憤　網友歪樓好奇「黑科技」意外成焦點

震驚！金鐘主持人曾國城工作滿檔回家竟然不是找老婆？而是抱「小三」取暖

2024手帳展開跑！網友最愛年曆TOP5　語錄派、顏值派你是哪一派

時尚粵菜新潮登場！點八粵12／1盛大開幕　首店插旗美食之都台南Focus百貨

誆交帳簿給10萬！正妹求職被囚摩鐵成豬仔　戶頭被洗錢700萬

「田徑女神」被挖6年前差很大！本人認了臉蛋動刀　遭一面倒狂駡

搭公車「學生妹PK性經驗」還炫耀劈腿！他超衝擊　釣出一票家長

快訊／00919驚喜加碼！配息0.55元　連3季年化配息率10%

周末前雨區廣！最低溫15度時段曝　下周又一波冷空氣「先濕後乾」

有雷／咒術迴戰七海建人意外變馬來西亞觀光大使！釣出馬航發文

台鐵明年元旦推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單停權　

新光金法說／配息方向未定　須評估獲利等4面向

各隊戰力外有符合需求的人選　台鋼計畫補強2到3人

黴漿菌抗生素缺藥？藥師公會理事長驚爆：社區藥局遇「陸配搶買藥」

祝11年好友登記結婚！　她扮天線寶寶送驚喜♡

消費熱門新聞

新上市即溶咖啡像連鎖咖啡店好喝

金鐘主持人曾國城回家抱「小三」取暖？

送二手哺乳衣、束腹帶被拒姑媳大戰　網友歪樓好奇「黑科技」

超商最新2款巧克力甜點！

肯德基12月「買1送1」來了！

foodpanda優惠碼來了！披薩漢堡買1送1

金高新酒體推出　天使一喝就愛上

小熊菓子歡慶16歲　一年份吐司任你吃

全家鮮食排行出爐！榜首是鮪魚飯糰

超商最新「3款爆餡栗子甜點」

2024手帳展開跑　網友最愛年曆TOP5公開

貴婦菜錢搶珠寶大千典特賣一折起

快訊／全家開出2張千萬發票

SUBWAY最新濃郁系披薩堡限時開吃

更多熱門

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

《超偶》張龍捐肝救父！

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面