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笑容是最好的登機證！　你的微笑就是桃機服務楷模最佳回報

桃園機場（圖／桃園機場提供） 

▲桃園機場工作人員的熱忱服務，讓旅客感受到最貼心的溫暖。（圖／桃園機場提供）

生活中心／綜合報導

 一年又來到了尾聲，許多人早已買好機票，準備到國外過節，感受聖誕、跨年的歡樂氣氛。歷經COVID-19疫情三年低潮，隨著趨緩、解封，大家逐步恢復日常生活，越來越多人也飛出去，提著行李、滿懷興奮心情，展開疫後期待已久的第一趟旅程，機場再現昔日門庭若市景象。桃園機場作為國門，無論何時，即使是最艱困的疫情期間，總有一群人默默站在前線守護著每位旅客，24小時服務不打烊，而他們就是機場工作人員。網紅布萊N機票達人就在社群平台分享他們的服務楷模事蹟，引起眾多網友熱烈迴響表示認同，還有人提自己的經驗談，道出更多不為人知的服務熱情。

挺過疫情，桃園機場湧現許久不見的旅遊人潮，重現往日熱鬧盛況，這般場景，全有賴於工作人員在背後的辛苦付出。面對繁忙的工作環境，既要保持冷靜、專業和高效率，又要應對各種突發狀況，但機場工作人員不減熱忱，用心地關懷出入境和過境的旅客們，因為在桃園機場，服務不僅僅是一種專業，更是一種態度，尤其疫情嚴峻期間，機場變得格外空蕩寂寥，但他們仍然夜以繼日堅守崗位，讓旅客安心啟程，是疫後機場能夠快速復甦的關鍵角色。

經常出國走跳、旅行各地的布萊Ｎ機票達人，感恩節當天，就在個人臉書粉專有感發文寫下，「不知不覺的已經來到了年底，今年也是疫後第一個完整的年，我們已經習慣可以正常的吃飯、正常的出國，經歷疫情這三年後，這種正常的日常，變得格外珍貴！而對於桃園國際機場Taoyuan International Airport相關的作業人員來說，疫情期間對他們來說肯定是一大挑戰。」其中提到，像是李苔鈞，在機場當了17年的排班計程車司機，無懼染疫風險，毅然加入防疫車隊，擔負起將國人平安送返的任務；另一位安全督導歐陽安哲，今年過年時，發現一位年長旅客突然昏迷倒地，立即為他進行CPR，及時從鬼門關前挽回一條寶貴生命。

「除了以上兩位，還有許多默默付出的英雄們，有的在登機門幫你緊急處理遺失的登機證，有的是在旅客中心替你指引方向，也有的是當你遺失行李時幫你拿回錯的行李。」桃園機場工作人員用貼心、溫暖的服務，讓旅客留下深刻印象，今年6月舉辦111年度服務楷模頒獎典禮中，就表揚優秀人員，包含最佳服務獎26人及最佳防疫獎24人，肯定他們肩負辛勞的使命，例如移民署科員黃翊鈞，協助一名患有失智症的德國籍婦人，轉機返回一萬公里遠家鄉；昇恆昌顧客服務員陳宜雯，幫忙找回遺失的護照和登機證，讓旅客感到非常溫暖，事後特地寫信表達感謝；地勤人員李佑祥為同仁量身打造防疫隔板、安心工作。大家各司其職，努力做好各項防疫措施，同時也確保整個機場運轉順暢。

桃園機場的優秀人員很多，以及不勝枚舉的暖心舉動深得人心，只可惜版面有限，讓布萊Ｎ機票達人嘆說，「沒辦法一一介紹」，最後不忘呼籲「大家下次出國時，對於幫你服務的機場人員不妨多給他們一點笑臉，說聲謝謝，就是對他們很好的鼓勵。」貼文一PO，不少網友紛紛按讚留言，向辛苦的機場工作人員致敬表達感謝，「你們才是真正的台灣之光」、「台灣機場工作人員相較國外的真的是友善很多」、「也希望人潮多的時候對工作人員多點體諒及鼓勵」、「機場人員真的很辛苦，別人在玩他們更忙，疫情期間又站在最前線，有你們真好」，其中更有人提到疫情後睽違兩年半第一次回家，搭乘防疫計程車，司機說她很久沒回來了，還請喝飲料，讓她超級感動！

桃園機場,桃機,布萊N機票達人（圖／翻攝自布萊N機票達人臉書粉專）

桃園機場,桃機,布萊N機票達人（圖／翻攝自布萊N機票達人臉書粉專）

桃園機場,桃機,布萊N機票達人（圖／翻攝自布萊N機票達人臉書粉專）

▲網紅布萊N機票達人發文分享桃機工作人員服務楷模的事蹟，引起大批網友按讚留言，也有人分享自己的經驗談。

無論疫情前、疫情後，桃園機場都展現了卓越的適應能力，也積極提升服務品質。在ACI/ASQ的評比與Skytrax等國際評比上持續努力，從桃園機場美食在今年7月獲得「國際網站行李寄存與旅遊平台」（Radical Storage）國際評比第三名，及昇恆昌「街口食趣候機室暨餐飲空間」於9月獲得「最佳在地文化代表的機場餐飲」等獎項看到初步成果。他們在各自領域全心全意提供專業服務，協助辦理登機手續、處理行李、維持機場秩序，也用溫暖服務感染遊客的心，為整個旅遊產業復甦注入了強大的動力。笑容是最好的登機證，下次出國，在期待未知的冒險旅程時，別忘了不辭辛勞在第一線把關的工作人員，一個微笑、一句簡短感謝，就是對他們奉獻的最佳回應及鼓勵，在溫馨中成就一趟完美旅行。此外，全球最佳機場（https://reurl.cc/a49qpZ）現正投票中，也邀請大家一起支持點讚桃園機場，讓更多人看見桃園機場的好！

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