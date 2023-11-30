晚安卓十年！iOS版Google雲端硬碟　終支援「文件掃描」

▲Google雲端硬碟更新。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

近期Google Drive雲端硬碟發生災情，許多用戶都會遇到儲存檔案出現問題，資料也莫名其妙消失，Google目前已經承認此錯誤，目前仍在確認早成災情的原因，但Google仍然持續釋出新功能，此次也陸續更新iOS版本的「文件掃描」功能。

Google Drive首次將剛在 Android 上重新設計的文件掃描器引入 iPhone 和 iPad，雖然安卓版本文件掃描功能已經存在10年，但這次是此功能第一次登陸iOS系統，在右下角現有的「加號」上方尋找新的相機 FAB（浮動操作按鈕）。這將啟動可以自動進行掃描的取景器，同時底部也可以進行手動擷取。

除此之外，安卓版本也推出改良版的文件掃描功能，可以自動捕捉文件、高品質掃描、相簿匯入等等，不過目前尚未開放全世界用戶更新，僅限美國地區。

除此之外，Google Drive也推出的新「主頁」設計，利用機器學習演算法提供個人化文件和資料夾建議，並提供「最近打開」、「共享和編輯的內容」以及「將文件附加到即將到來的日曆活動」等選項。

除了類型、人員、修改和位置的過濾器之外，還可以在工具列中獲得「檔案」和「資料夾」切換器。