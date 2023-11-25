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「超便宜」安卓平板別亂買　外媒：可能更浪費錢

▲超便宜的平板電腦別買。（圖／9to5google）

▲超便宜的平板電腦別買。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

在國外黑色星期五是許多商家打折的購物季節，許多人也會想要在折扣季更換3C產品，不過想換平板的消費者可能要多想想，外媒9to5google表示，應該要避免將錢浪費在超級便宜的安卓平板上，因為最後會「後悔」。

報導指出，Android 的部分優點在於該作業系統可以運行在各種硬體上，可以買一台高階的、萬用的平板電腦，或是一些超級實惠、只適合基本功能的平板電腦。但是，與其他任何產品一樣，一分錢一分貨。

首先，硬體本身的品質。便宜的安卓平板都有一樣的通病，顯示器變暗並且很難閱讀，或者觸控螢幕沒有反應。消費者要避免這些狀況，就要避免使用任何具有「電阻式」觸控螢幕、螢幕解析度低於 1280×720，也要避免使用來路不明的品牌。

其次是軟體，安卓系統中，有些超便宜的產品甚至可能沒有內建 Play 商店，或者可能加載無法刪除的過時App，會耗盡儲存空間，此外它們可能存在安全漏洞或惡意軟體。除此之外，過於便宜的 Android 平板電腦的使用壽命也堪憂，Android 更新，包括安全更新可能很少，可能會導致用戶在幾個月後就更換平板電腦，「根本不划算」。

不過外媒也推薦幾台可以考慮購買的安卓平板供消費者參考：

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

具備10.4 吋顯示器、64GB 儲存空間和高通 Snapdragon 720G 處理器，處理器強大，還將在未來幾個月內升級 Android 14，包裝盒中還配有 S Pen。

▲Galaxy Tab S6 Lite。（圖／9to5google）

▲Galaxy Tab S6 Lite。（圖／9to5google）

Galaxy Tab A7 Lite和Tab A8

就超實惠的平板電腦而言，三星的 Galaxy Tab A7 Lite 和 Galaxy Tab A8 是最佳選擇之一。提供簡單的硬體和軟體，但整體硬體和軟體都很堅固，將獲得三星功能豐富的 Android 版本，並承諾即將推出更新 - 這兩個版本都計劃很快推出 Android 14 更新。

▲Tab 47 Lite、A8。（圖／9to5google）

▲Tab 47 Lite、A8。（圖／9to5google）

Galaxy Tab A7 Lite配備 8.7 吋顯示器、32GB 儲存空間和 5,100 mAh 電池。它是一個緊湊的選擇，非常適合在旅途中觀看電影和玩休閒遊戲。同時，Tab A8提供了更大的 10.5 吋顯示器、32GB 儲存空間。

聯想 Tab P11 與 Tab M10 Plus

提供 11.5 吋和 10.6 吋顯示螢幕，Tab P11 客觀上是更划算的選擇，擁有大顯示螢幕和 128GB 儲存空間。與此同時，Tab M10 雖僅有 32GB 容量，不過就銷售價格而言，很難拒絕這兩款機型。

Google Pixel 平板電腦和 Galaxy Tab S9 FE

如果願意多花一點錢，可以取得接近「旗艦」等級的體驗。其中包括Google的 Pixel 平板電腦，可以讓平板電腦兼作智慧顯示器，還有很棒的更新政策，可以在未來 5 年內不斷更新。另外具備乾淨且有用的軟體。

另一方面，三星 Galaxy Tab S9 FE 系列中有主力選項，他與旗艦的三星平板差異不大，具有大量可提高生產力和樂趣的配件。

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