有洋蔥！父80歲大壽只想吃壽司郎　兒子一問竟是「這原因」

▲日本一名父親生日時只想吃壽司郎，且背後原因相當感人。（示意圖／翻攝Google地圖）

圖文／CTWANT

東方人重視節慶，生日也不馬虎帶過，還會特別帶長輩去吃飯慶祝。日本一名網友近日就帶著80歲的父親去慶生，但父親表示只想吃壽司郎，讓他相當納悶，一問才發現背後的原因竟是滿滿的洋蔥。

原PO在X上發文分享，高齡80歲的父親近日生日，於是他決定要帶對方去慶祝，但是對方卻說只想吃壽司郎。到了當天，他準備帶父親踏進高級壽司店時，卻被對方拒絕，讓他非常疑惑。

好奇的原PO問了父親才發現，原來母親生前都會和父親固定每個月的「壽司郎約會」，但是母親離世多年，父親為了避免悲傷情緒湧現，已經很久沒有踏進壽司郎，因此就提出這項要求，並讓兒子陪同前往，這讓原PO頓時哽咽，並主動向父親提出每個月都要到壽司郎用餐。

文章曝光後，網友紛紛留言「好感人」、「家人無可取代，盡量多陪爸爸吧」、「爸媽都好可愛」、「相當感人的故事」、「一個充滿回憶的地方，而且是無價的」、「這就是孝心」、「爸爸太可愛了」。

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