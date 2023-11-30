收集「哈瑪斯性侵證據」！　聯合國硬起來送交國際刑事法院

▲以色列少女躲避來自加薩地區的火箭彈。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，並進行大規模屠殺，以色列軍方替罹難者驗屍時，發現有大量屍體出現被性侵的痕跡。聯合國宣布將對哈瑪斯在以色列的性暴力行為展開重點調查，不但會將一切證據交給國際刑事法院，也呼籲國際刑事法院起訴哈瑪斯。

根據《路透社》報導，聯合國為調查以色列與哈瑪斯雙方的戰爭罪行成立了專屬的調查委員會，委員會主席皮萊（Navi Pillay）27日宣布，該委員會將會重點調查哈瑪斯10月7日在以色列境內的性侵等性暴力行為，同時也呼籲各界將證據交給委員會。

皮萊說，調查委員會整理好證據後，將統一上交國際刑事法院，並呼籲國際刑事法院起訴哈瑪斯。皮萊強調，「我是一個有權調查此事的委員會的主席，因此我們不可能不這麼做。」在此之前，以色列當局與以色列人質的家屬曾批評聯合國對哈瑪斯惡行保持沉默。

▲以色列南部集體農莊卡法阿扎（Kfar Azza）慘遭哈瑪斯血洗。（圖／達志影像／美聯社）

目前已經有人將哈瑪斯在以色列犯下性暴力罪的證據交給調查委員會，而這些證據也會被轉交給檢方。不過皮萊也表示，目前調查委員會面臨的最大挑戰是，以色列不願意與其合作，因為他們認為委員會內部對以色列有偏見。

如果不被允許進入以色列，調查委員會將難以收集足夠的證據來支持未來對哈瑪斯提出的指控。而自哈瑪斯在以色列犯下性犯罪後，以色列當局也已經自行對此展開調查，並發現有多起遭性侵的案件，甚至有部分屍體被發現時全身赤裸並遭肢解。

如今有部分證據顯示哈瑪斯武裝分子性侵罹難者，其中大多數證據是來自在襲擊現場救援的急救人員以及為了確認死者身分協助驗屍的軍醫。皮萊曾經擔任聯合國人權事務負責人與國際刑事法院法官，她強調，國際社會將公開徵集哈瑪斯性暴力的證據。