2名未成年巴勒斯坦男孩遭以軍射殺！　年紀最小僅8歲

▲約旦河西岸年僅8歲的男童遭以色列軍方射殺。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦官媒指出，以色列軍隊29日在約旦河西岸（West Bank）射殺了4名巴勒斯坦人，包含2名年僅15歲和8歲的男孩。

根據路透社報導，巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）指出，以色列軍隊29日在約旦河西岸城市哲寧（Jenin）開槍射殺4名巴勒斯坦人，包含年僅15歲和8歲的未成年男孩，還有另外2名巴勒斯坦高級指揮官。

哈瑪斯後續稱，死亡的15歲男孩是其成員，社群媒體上也流傳著疑似8歲男孩中槍的影片，但未拍攝到是哪方開的槍。

以色列國防軍表示，他們在哲寧的基地活動期間，多名嫌疑人向以軍士兵投擲了爆炸裝置，他們向攻擊者進行實彈射擊，也確認有擊中目標。

以色列指出，位於約旦河西岸北部的哲寧是巴勒斯坦武裝團體的據點，今年7月派出無人機與數以百計士兵向哲寧和鄰近難民營發動大規模突擊，堪稱多年來最大規模。以哈衝突10月爆發後，以色列國防軍也多次襲擊哲寧，目前以造成數十人死亡。

聯合國數據顯示，今年已有400多名巴勒斯坦人在西岸被以色列軍隊或定居者殺害。這是當地自聯合國在2005年開始記錄巴勒斯坦人的死亡數以來，死亡人數最多的一次，而約旦河西岸不斷上升的死亡人數引發人們擔憂，當地可能隨著加薩衝突持續而失控。