停火有望二度延長！　就等哈瑪斯提供「最新人質名單」

▲52歲以色列人質阿維多里（Sharon Avigdori）25日獲釋後，激動擁抱兒子奧默（Omer）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列29日又釋放30名巴勒斯坦囚犯，而多名消息人士向CNN透露，一旦哈瑪斯提供將於30日獲釋的人質名單，就會宣布延長停火協議。

根據目前停火協議，交戰雙方自當地時間24日上午7時（台灣時間下午1時）開始停火，哈瑪斯每釋放一名以色列人質，以色列就必須釋放3名巴勒斯坦囚犯，另外還需允許人道援助物資進入加薩。停火原定為期4天，已經延長2天，預計30日上午7時（台灣時間下午1時）到期。

在停火協議到期前幾小時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已於當地時間30日凌晨抵達以色列。消息人士們對於延長停火表示樂觀，但稱直到哈瑪斯提供名單以前，一切都不確定。

▲以色列哈瑪斯互相釋放人質與囚犯。（圖／路透）



29日，哈瑪斯釋放16名人質，其中包括10名以色列公民，其中一些人具有雙重國籍。在協議框架之外，還有2位以俄公民及4位泰國公民獲釋。

同日，以色列也從位於戴蒙（Damon）、米吉多（Megiddo）、歐佛（Ofer）、納法（Nafha）、克齊奧特（Ktzi'ot）、拉蒙（Ramon）及奧哈萊凱達（Ohalay Kedar）的監獄釋放30名巴勒斯坦囚犯，包括知名社運家塔米米（Ahed Tamimi），她在2017年因為對以色列士兵呼巴掌的影片而爆紅。

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