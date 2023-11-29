手伸狗籠被藏獒狠咬…1歲半男嬰「右臂當場扯斷」

▲手伸狗籠遭藏獒狠咬，1歲半男嬰右臂當場被扯斷。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江西省醫學科學院附屬嘉佑曙光骨科醫院日前收治了一位1歲6個月大的男童康康（化名），他的手臂被家中飼養的藏獒咬斷，傷勢十分嚴重。醫生緊急為傷者進行手術，目前斷掉的肌肉、肌腱、骨頭都已重新接上，再植肢體的血液流通還算良好，但仍需要在加護病房進一步觀察。

綜合陸媒報導，江西省醫學科學院附屬嘉佑曙光骨科醫院手足外科主治醫師龔小濤透露，今年1歲半的患者張某來自宜春市上高縣，當時家長說孩子是被家養藏獒咬傷，「小孩子把手伸到籠子裡面去了，然後被狗咬的。」由於男童傷勢嚴重，家人選擇將他從老家宜春送到南昌接受治療。

龔小濤表示，傷者的神經、肌肉撕脫，手術差不多花了6個小時，上肢的三大神經、斷掉的肌肉、肌腱、骨頭都已經接上去了，目前來說，再植肢體的血運還是良好的。至於手臂功能最終會受到多大影響，醫生說明，要看後續的康復情況而定。

龔小濤指出，從醫院接診量來看，肢體離斷傷多見於工傷，近年來逐漸減少，兒童肢體離斷的情況並不多見；如果發生肢體離斷損傷，在就醫前需要正確保存好離斷肢體，應使用無菌敷料或清潔布料、毛巾等包裏，並以低溫方法保存，但不可用任何液體浸泡，盡快送醫，缺損時間越長，組織壞死的量就越大。

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