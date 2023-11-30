小鮮肉出社會3年厭倦工作！獨自隱居山林「養老」：這才是理想生活

▲中國貴州一名年輕小伙，回村莊住進山裡「養老」。（圖／翻攝自上游新聞）

圖文／CTWANT

中國貴州一名00後出生的鮮肉，在學過汽修、工地工作、工廠作業後，回到村莊住進山裡「養老」，搭棚種菜和餵豬，並透過短影片分享生活，約半個月才回家1次，引來關注和討論。

據《上游新聞》報導，這名男子叫做文子，他在銅仁萬山區下溪鄉的一處山坡懸崖邊，搭建了竹棚，以此為家過活，從今年9月至今，已經在山裡待了3、4個月，選擇這樣的生活，耗費很大的心力，從選地、搭建、背材料，直到近日才「裝修」完畢。

文子透露，在山裡每天就是煮飯、背水、餵豬，和打工時的生活完全不同，雖然1個人，但他並不覺得孤單，有1黃1白2條狗陪伴，還特地找來稻草和竹子搭建狗屋，「黃的狗狗叫翠花，白的是來福」。不只如此，他還買了2頭豬分別取名妞妞和小花，為此修建了豬舍。

▲文子養了2條狗和2頭豬。（圖／翻攝自上游新聞）

據了解，文子家距離山上住處直線距離約5、600公尺，但因山路崎嶇，需要1個小時左右的時間。如今，他的短影音帳號已有3.9萬粉絲，也開始少量帶貨，卻也引發爭議。有人羨慕他的隱居生活，不過也有部分人點出他的真正目的：「拍影片賺流量」。

對此文子不否認，他解釋經營短影音就是為了流量，但獨自在山上生活是真的，「十天半個月回家1次，也會去趕集」，強調並非完全與世隔絕，而「00後回家養老」只是為了博關注，不過他仍喜歡住在山裡，搭建屬於自己的住處，「這是理想生活」。

▲文子拍攝短影音紀錄生活。（圖／翻攝自上游新聞）

文子坦承，自國中肄業就拜師學汽修，教育程度不高，1年後又到工地，接著又去廣東一家服裝廠打工，2年後厭倦每天和機器為伴的生活，儘管每個月有4、5000元人民幣的工資，他依舊選擇回到家裡，回村後也找過工作，但始終不如意。

今年初文子突發奇想，可以利用短影片創業，「本來想找老一點的房子，但家裡沒有，只好選擇上山」。原本遭到家人反對，但由於他的理由很充分，也付出實際行動，大家才開始改觀。對於網友說他年紀輕輕就「躺平」，他並不認同，因為每天都很充實，不比上班輕鬆，只是換了一種生活方式，同時也訂了目標，假如1年後沒有起色，就回去工廠繼續工作，「畢竟掙錢還是很重要」。

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