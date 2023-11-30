台南米糕一碗70元！　市府：CP值應屬高

記者葉國吏／綜合報導

有網友在網路社群PO文「台南米糕一碗70元」引起討論。對此台南市府消保官立即派人查訪，認為CP值應該屬高。

網友在臉書台南大小事PO文：「請問一下，有人常去吃文賢路上的一間米糕店嗎？小小的一碗米糕要70元，裡面的料有什麼故事嗎？我真心嚇到了，請問台南有CP值比較推薦的米糕店嗎？」此PO文引起網友熱議。

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▲有網友在網路社群PO投訴指出，他去台南市北區文賢路1家米糕店吃米糕，未料1碗小小米糕竟叫價70元，令網友嚇了一跳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對此台南市政府消保官實地查訪，該店位在北區文賢路，在當地已經開業超過50年，米糕目前售價小碗40、大碗70。對於網友反應，業者表示今年因原物料持續調漲，以前叫米1200元，現在1700元，肉燥以前1斤30元現在60元，以前花生1斤60元現在120元，魚鬆以前1斤750元現在850元，小黃瓜以前1斤20元現在50-60元，所以才會做出調整，但他們的米糕是料真價實。

根據《自由時報》報導，台南市府表示，台南米糕製作繁複，還要手工切肉慢火細熬，配上香酥魚鬆、醃漬小黃瓜，若以原料、工序來論的話，CP值應該屬高。