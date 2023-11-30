「2億掮客」季將軍到底是誰？　柯文哲：要告發就去告發好了

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨主席柯文哲今日早上前往湖口顯聖宮，陪妹妹柯美蘭進行參香。被記者問到民調，他嘆了一口氣說「不要看民調，每天認真做事就好了」，至於「2億元的季將軍」到底是誰？柯則再次堅持「那一頁就翻過去」，同時也力挺吳欣盈，稱外交部現在才要查，「實在是有夠好笑」。

▲柯文哲仍不鬆口2億元掮客是誰，堅持「那一頁就翻過去」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



柯文哲笑笑說，「反正在這當中，騙子、掮客、中間人一大堆，事情過去就過去了，就把那頁翻過去，我們還是認真的思考台灣的未來」。

▲柯文哲否認遭到國民黨封殺，但選戰中各種出招是有的。



媒體繼續追問「2億元到底是誰」，柯文哲說「如果有人要去告發就去告發，這究竟是文化的不同、是DNA的不同，所以我就算了，這些細節應該去問那些幕僚，不需要我在這裡講，而且越扯越多」。

柯文哲同時否認遭到國民黨封殺，強調「走出去是很容易的，也不是什麼困難，也沒有什麼封殺的問題，台灣才是一個民主自由的社會，但是在選戰過程中各種出招當然是有，這也是台灣民眾黨跟其他政黨不一樣，民眾黨基本上還是一個比較講究正直誠信，問題是我們講正直誠信，但是別人也沒有在講正直誠信」。

柯文哲再次強調，「我們作為台灣的新興政治勢力，還是跟很多舊的思維不一樣，我們強調正直誠信，尤其是外科醫生直來直往的文化，可是政壇上就不是這樣子，都是這樣出招阿、怪怪的一大堆」。

至於吳欣盈的國籍問題，柯說吳欣盈在美國、英國受教育，比較強調自主意識，所以當媒體問到「要參選副總統有沒有問過家裡意見」時，她當然會覺得很奇怪，柯文哲認為，這只是吳欣盈表達自己的想法而已。且國籍法裡面規定，立法委員不得有雙重國籍，吳欣盈都已經當立法委員超過一年了，現在外交部才要來查，「實在有夠好笑」。