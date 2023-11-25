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社會 社會焦點 保障人權

小心荷包！新竹4路口納科技執法　宣導期將結束...12／1開罰　

▲▼新竹市科技執法。（圖／新竹市政府提供）

▲西大路與林森路，為易肇事高風險路口，12/1將科技執法上路。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局日前於竹市「易肇事」高風險路口，西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4路口設置科技執法，宣導期至今年11月30日，預計12月1日執法上路，盼藉由事故違規行為的取締力度，來降低交通事故的發生，保障用路人安全。

警察局表示，依據交通部道安資訊平台分析，西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端），是竹市「易肇事」高風險路口，統計前述路口近3年交通事故，西大路與林森路口發生101件、寶山路與高翠路口64件、公道五路與湳雅街口72件、中華路與經國路口（北端） 109件，肇因分析均以闖紅燈、違規轉彎等違規行為為主。

警察局提醒，西大路與林森路口、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4處科技執法設備，宣導期至11月30日止，12月1日起執法上路。未來將以「易肇事」高風險路口，建置科技執法設備，加強交通秩序提升道路交通安全，保障市民生命財產安全，同時呼籲用路人，遵守交通規則。

此外，警察局長張素菱表示，近日快速道路多起大型車重大交通事故，竹市轄內亦有台61西濱快速公路經過，但由於該路段道路特性，執法空間不足，員警攔查取締具高度危險性。考量同仁執勤安全與違規取締的必要性，警察局已於公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口、西濱公路沿線美山路、海山港路、高濱路等路口，建置砂石車禁行車種偵測及闖紅燈、違規轉彎等行為偵測之科技執法設備，宣導期至今年11月30日，也將於12月1日起執法上路。

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