LINE母公司40萬筆個資外洩　數位部要求提出「補償方案」

▲LINE日本母公司遭駭，導致40萬筆個資外洩。（圖／翻攝line-online.me，下同）



文／中央社

日本資訊科技業者LINE雅虎公司遭網攻導致個資外洩，跟台灣用戶有關資料約百筆（非人數）。數位部數位產業署27日表示，要求台灣連線公司（LINE Taiwan）配合行政檢查，持續強化資安防護，也要求就台灣用戶受損部分提出補償方案。

日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）的伺服器日前遭網路攻擊，導致LINE用戶逾40萬筆個資可能外洩。數位部數位產業署27日深夜發布新聞稿表示，台灣連線公司通知數產署後，數產署立即要求台灣連線提供相關資料，今天中午到數位部進行說明，並要求公司通報個資外洩。

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根據台灣連線公司提供資料，日本LY Corporation目前已積極調查個資外洩，事件主要影響範圍為系統紀錄檔及部分員工資料，目前沒有個人或群組通訊內容或金融資料（像是信用卡號及銀行帳號）遭到外洩，與台灣用戶有關資料約百筆（非人數），均為經過雜湊的手機號碼、電子郵件或LINE帳號。

根據數產署所要求台灣連線公司提供的說明改善作為，LY Corporation已強制重設員工內部系統密碼及二階段認證機制，並透過用戶註冊的電子郵件或官方LINE帳號發出訊息通知相關當事人。數產署也要求台灣連線公司配合行政檢查，並持續強化資訊安全防護。

數產署已要求台灣連線公司就台灣用戶受損權益提出補償方案，除了包含個資法在內的相關規定外，也需有其他方式落實保障消費者個資權益。

數產署強調，台灣連線務必更重視個資保護，進行資安措施改善，加強系統防護。根據說明，日本LY Corporation目前仍持續調查事件與處理中，數位部也要求，如有最新進度，台灣連線公司須隨時向數產署提供與說明事件調查和改善情形。