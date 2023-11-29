黴漿菌持續發威！陸幼稚園全班23人病假　僅3童上課

▲陸幼稚園班上僅剩3個孩子來上學。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河北一幼稚園近日因「肺炎支原體感染（黴漿菌）」等呼吸道疾病，多數孩童紛紛請病假，有一班僅剩3名孩童來上學，班上共23人請病假。不少網友哭笑不得，大讚這3名孩子的免疫力超強，也有人表示，孩子班上僅剩1人去上課。

據《中國網看點》報導，近期，肺炎支原體感染等呼吸道疾病高發，兒童感染病例明顯增多，大陸各地區的兒童醫院門診，皆是爆滿好幾天的情形。11月28日，河北一老師曬出幼兒園中班學生23人請假，僅3人上課的影片引熱議。

▲冬季為呼吸道疾病的好發期，大陸兒童醫院總是人滿為患。（圖／CFP）

影片中，教室中間僅3名孩童乖乖坐好，格外顯得教室空蕩蕩的。有網友表示，「我兒子他們班27個娃，只去了8個」、「我孩子的班上一下倒了29個，一週過去還沒好起來」、「這3個小孩可能是已經康復的」、「也有可能家長怕被傳染，沒送小孩去」，不過多數人認為，請病假的人數過半就該停課了，小孩子的健康更應該注意。

每年冬季，都是孩子最容易感染呼吸道疾病的時期，空氣乾燥、天氣變化等因素，令家長們憂心不已。家長和學校應該採取措施加強防護，同時也要多加注意孩子們的免疫力問題，透過飲食、運動等方式提高他們的抵抗力。