網傳「12／1起強制戴口罩」是謠言！事實查核：是2020年舊規定

▲秋冬呼吸道疾病增加，不少人開始戴口罩。（資料照／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

秋冬呼吸道疾病增加，尤其黴漿菌疫情最近引發關注。網路流傳「十二月一日上路！八類場所70地點"沒戴口罩"罰1.5萬」的訊息，經事實查核平台MyGoPen查證，網傳訊息其實是2020年中央疫情指揮中心的秋冬防疫專案，並不是今年的最新規定。

社群平台和通訊軟體流傳「十二月一日上路！八類場所70地點"沒戴口罩"罰1.5萬」，內容還提到強制戴口罩的地點包括醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學校、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所。MyGoPen在24小時內收到75 次的民眾回報，因此對此進行查證。

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經MyGoPen查證，網傳內容是來自2020年11月18日的報導，當時中央疫情指揮中心為了防堵秋冬疫情，啟動秋冬防疫專案；因此網傳訊息為過期資訊，並非2023年12月啟動的新規定。

▲網傳「12/1起強制戴口罩」的假訊息。（圖／取自MyGoPen）

中國大陸爆發多重呼吸道疾病疫情，至少7種病毒同時流行，不但引起世衛關切、台灣也提高戒備，就怕遭受波及。疾病管制署副署長羅一鈞昨（28日）公布最新疫情監測，國內呼吸道疫情已經連續7周呈現下降趨勢；另根據林口長庚醫學中心資料，黴漿菌占呼吸道病原比例僅不到1%，屬於低度流行，並沒有像中國大陸激增趨勢。

疾管署呼籲，除符合資格民眾儘速接種新冠XBB、流感、肺炎鏈球菌疫苗外，生活中仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。