不只中廣！NCC發函請華、公視「7日回覆」涉及選舉議題如何客觀

記者蘇晟彥／台北報導

針對外界質疑NCC針對中廣董事長趙少康參選一事，27日NCC招開例行記者會時強調「恪守一致原則」，不止中廣，包含華視、公視及電視協會等都收到，必須在7天內回函說明在節目製播涉及選舉議題時，該如何恪守客觀，具體作法必須說明清楚。

▼趙少康參選是否違反相關選罷法，NCC 27日表示已函請中廣說明在製播節目中如何遵守客觀。（圖／記者林敬旻攝）



中廣董事長趙少康參選副總統、公視與華視董事徐瑞希名列民眾黨不分區立委提名名單引起外界討論，針對是否違反總統副總統選舉罷免法第46條及公職人員選舉罷免法第49條規定及廣電法5條之1，NCC 在27日針對此事近一步說明，面對外界質疑「只針對趙少康」，NCC回覆不僅只有中廣，公視、華視及公協會、電視協會也收到相同公文，必須在7天內回覆在競選期間如何踐行選罷法與廣播電視法有關公平、公正之規定。同時表示，所謂黨政軍條款是希望媒體獨立專業的運作，廣電事業經營管理階層參加選舉時，媒體製播相關的議題是不是會影響客觀報導，這是委員會跟外界所關心的

媒體追問「公平客觀該如何判定」，NCC指出在競選期間都會對媒體進行監測，包含針對相關參選人的則數、秒數都要揭露，會同時提供觀測報告，但目前為止NCC並沒有對任何媒體做出裁責，必須靠媒體自律。