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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委勸柯文哲點名2億美金掮客是誰　「別怕！說出來我們一起譴責」

▲▼柯文哲出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨3 0週年慶聯誼晚會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前爆料，在藍白合過程中有人開價1億元到2億元美金，要柯擔任副手；柯辦發言人陳智菡更說，消息從國民黨方面人士傳過來的，相關證據都有。民進黨立委林俊憲29日表示，柯文哲跟民眾黨好像困在君悅時空裂縫裡，怎麼還在討論副手的話題？且這金額不是小數目，「是哪個國民黨人士？阿北不要怕，說出來我們一起譴責！」

林俊憲直言，如果柯文哲所言為真，國民黨要怎麼出這2億美金？難道有大家還不知道的黨產？還是熱心企業家贊助？甚至是來自「國際友人」？這可不是小數字，恐怕還有刑責，為什麼不講？讓司法調查、端正選風，也是全民之福啊，「是哪個國民黨人士？阿北不要怕，趕快說出來，我們一起譴責！」

林俊憲表示，講實話，柯文哲陣營到現在還在講副手、講6%，日曆永遠停在11月23號，確實怪怪的。或許這是沒有辦法的辦法，國民黨封殺得滴水不漏，才硬是延續藍白合話題，因為那是柯文哲聲勢最高點，「只要讓大家繼續討論他，就滿足了，我們都成為阿北鯊魚理論的受害者。」

林俊憲指出，撇開陣營不談，如果有人意圖用鉅款介入民主競爭，不只應該譴責，更應該讓司法介入，現在只差當事人出來指證，「所以柯文哲不要怕，你就說出來吧，讓全國人民看清楚國民黨的真面目，好好教訓他們！」

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