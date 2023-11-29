並非網傳「遭受攻擊」！　滴滴App大當機公布原因

▲滴滴出行27日晚間出現大規模故障。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸叫車龍頭企業滴滴出行27日晚間出現大規模故障，直到隔天上午才陸續恢復。29日，滴滴出行就事件致歉，並表示經初步確定，事故的起因是底層系統軟件發生故障，並非網傳的遭受攻擊。

11月29日上午，滴滴出行發布消息，「11月27日夜間發生的系統故障，給廣大用戶造成了諸多困擾和不便，在大家需要我們的時候，我們讓大家失望了，再次向大家真誠致歉。」

聲明表示，各項服務恢復的同時，28日啟動了內部複盤調查。初步確定，這起事故的起因是底層系統軟體發生故障，並非網傳的「遭受攻擊」 ，後續將深入開展技術風險隱患排查和升級工作，全面保障服務穩定性，盡最大努力避免類似事故再發生。

聲明强調，「目前，滴滴App的所有服務已經全部恢復。因這起事故給大家造成的困擾和問題，我們正加速妥善解決。感謝大家對滴滴的鞭策、關心與包容。今天的滴滴還有很多不足，我們將以此為戒，在全公司範圍內深刻反思，全力改正，繼續努力做好服務保障。」

▲滴滴出行系統異常。（圖／翻攝自微博）

11月27日深夜，上海、北京、廣州等多地滴滴用戶回饋，滴滴出行APP無法使用，地圖無法載入。

有網友稱，使用滴滴呼叫了叫車後，APP突然無法使用，司機找不到乘客。也有疑似叫車司機在社群平台發布消息稱，正在送乘客途中，出現導航無法使用，地圖無法載入等情況。

《每日經濟新聞》根據財報數據粗略計算，滴滴此次宕機時間接近12小時，損失訂單量也達到千萬級別，交易額接近4億元人民幣。