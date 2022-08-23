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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸再出手整治！　滴滴出行等11家平台被「提醒式」約談

▲▼滴滴 。（圖／CFP）

▲滴滴出行被提醒式約談 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名網約車平台滴滴出行再受到監管部門約談，大陸交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室22日晚間宣佈，對滴滴出行、T3出行、高德、曹操出行、首汽約車、美團打車、萬順叫車、享道出行、如祺出行、陽光出行、嘀嗒出行等大陸11家平台公司，就侵害從業人員與乘客權益等風險進行「提醒式約談」。

約談指出，發現部分平台公司存在企業主體責任落實不到位、侵害從業人員和乘客合法權益、非法營運突出、潛藏安全穩定風險隱患等問題。

約談要求，深入排查整治各平台公司存在的穩定風險隱患，及時做好防範化解，確保行業穩定，並須提高經營策略的公開透明度，健全客服體系，維護從業人員和消費者合法權益。平台依法合規開展經營，嚴把准入關，清退不合規車輛和人員。

之後，各平台公司也回應，將按照約談要求，舉一反三，對企業經營行為進行全面系統審視，認真履行企業主體責任，扎實做好整改工作。

事實上，滴滴除了受到交通運輸上的風險監管外，7月，大陸國家互聯網信息辦公室21日宣布，對滴滴處以80.26億元人民幣（約新台幣355.72億元）罰款，另對滴滴執行長程維、總裁柳青各處100萬元人民幣罰款。通報顯示，滴滴共存在16項違法事實，包括違反網路安全法、數據安全法、個人訊息保護法。

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