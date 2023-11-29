阿公嘆以前薪水很少「一個月領2千多」！一票驚：已經很多了

▲阿公感嘆當年薪水很少。（示意圖／取自pixabay）



記者朱祖儀／綜合報導

現代人總感嘆「薪水跟不上物價」，怎麼賺都不夠用，老一輩的薪水也是如此嗎？一名網友透露，最近和阿公聊天提到以前的薪水，對方就感嘆當時生活過得很不容易，拿出50年前的薪水袋，也看到當時薪資只有2千多元，讓他好奇是否正常，「以前的薪水真的這麼少嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，前幾天在家裡和阿公聊天，對方提到以前的薪水很少，生活過得很不容易。但他的記憶中，阿公是公務人員，「鐵飯碗的待遇應該不會差才對啊？」

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沒想到阿公拿出當年的薪水袋，上面墨水已經斑駁，但可看到當月薪水實發數為1117元，補發1217元，總計實發為2334元，讓原PO看了當場震驚，「一個月還真的只有2000多，這是民國62年的薪水，不太確定這樣正不正常？」也同時感嘆，「如果正常的話，真的通膨得好嚴重」。

▲阿公曬出當年的薪水袋。（圖／翻攝自Dcard）



不少人看到後都直言，當年2千元薪水已經不錯了，「正常，以前東西也便宜，我阿嬤在民國70年50萬買4層樓透天，7年前隔壁鄰居把透天賣出去900萬」、「以前的2千很～～～多」、「以前我阿公一個月1500，可以在雲林蓋透天」、「那個年代搭公車5角，現在搭公車15元，而且可能還分段收費，有感受到差距了嗎？」「以前賺這樣，在當時來說很多了，我媽他們以前一個月薪水一萬多，他們也是買得起房子的，現在是薪水少得要死，東西一直漲」。

但也有人指出，「我之前在台灣也是公務員，我的長官跟我說，80年代之前都沒人要做公務員，都還要用拜託的，因為做公務員薪水少，外面民間薪水很多都比公務員好」、「我家人都是公務員，他們說60、70年代沒什麼人要做這行，隨便創個業賣吃的或去加工出口上班都屌打」，當年公務員薪水和其他職業相比，確實少了一點。

實際查看勞動部官網「基本工資之制訂與調整經過」，看到民國57年3月16日發布「基本工資暫行辦法」，並調整基本工資為每月600元，每日20元。直到民國67年11月29日才再次宣布調整基本工資，自民國67年12月1日起調整基本工資為每月2400元，每日80元。其實阿公民國62年的薪資和當時基本工資比起來，還是多出不少。