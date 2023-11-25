超扯早餐店「30年沒漲價」！佛心價格全場哭了：蛋餅只要10元

▲早餐店的餐點30年沒漲過，驚人的價格讓網友看傻眼。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

隨著物價不斷上漲，現在的民生消費愈來愈貴。不過，一名女子近期路過某間早餐店，彷彿進入了「時光隧道」，店內餐點驚人的價格讓她感到震撼，照片曝光後，也引發了許多討論。

這名女子在「路上觀察學院」分享照片，她經過這間早餐店時，被店內的價格看板給嚇了一跳，這些售價讓她彷彿「進入時光隧道」，也因此食慾大開，開心直喊「通通來一份」。

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從照片當中可以看見，店家有販售許多餐點，上方招牌當中，價格最貴的也只有20元，其中豆漿、米漿、米血糕及包子、饅頭等餐點，一份更是只要5元，而蛋餅、吐司及三明治也只要10元，與現在的物價相比，無疑是便宜了許多。

貼文引發熱烈討論，許多網友驚訝直喊，「拜託來個地址，來去吃爆」、「蛋餅一份10元是啥鬼，一頓早餐吃下來不用50元」、「真的太扯，看到都哭出來，跪求地址」、「好想每樣都點來吃」、「去年吃過，兩個人吃100塊吃不完」、「還真的全部來一份」、「真的這個價錢嗎」、「這不可能，售價X2都還很便宜啊！」

此外，也有人出言質疑，這種價格實在太過恐怖，「一分錢一分貨，真的有開過店的人就知道。」而這樣的質疑聲曝光以後，也有一名女子出面回應，這是她舅舅開的店，喜歡、懂珍惜的人去買就好，不喜歡或不認同的話，希望也不要批評，畢竟能開店數十年屹立不搖，自然是有公道。

事實上，這間店家的地點位在彰化溪湖，開店至今已超過30年，現在部分品項的價格略微上漲，但價格仍舊十分佛心，且絕大多數餐點的仍舊維持原價，因此每天開賣不到5小時，就會全部賣光。