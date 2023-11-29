柯文哲「2億美金」成懸案　綠委要他說出來：讓大家幫你討個公道

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前爆料，在藍白合過程中有人開價1億元到2億元美金，要柯擔任副手；柯辦發言人陳智菡更說，消息從國民黨方面人士傳過來的，相關證據都有。對此，民進黨立委劉世芳29日受訪回應，柯文哲最近受到很多委屈，希望他把具體人名講出來，讓大家幫你出一口氣、討一個公道。

柯文哲27日自爆，曾有騙子、掮客聲稱，要花2億美元要求他當副手，促進藍白合作，而國民黨副總統參選人趙少康當晚稱，大概猜到是誰，但28日又改口說不知道，而柯文哲事後受訪時則表示，在選舉過程當中，有一大堆騙子、掮客，「所以有需要一個個去講嗎？」

對此，民進黨團幹事長劉世芳表示，柯文哲最近受到很多委屈，但如果如他所說是美國參議員，阿拉斯加州只有兩位參議員，若能把助理名字講出來可能真的是事實，若真的有收2億元已經牽涉總統選罷法，但他沒收，既然沒收，他是不是有受到威脅利誘？希望柯文哲可以對外說清楚講明白。

劉世芳直言，藍白若合最大得利者不是民進黨而是藍營，不管是侯友宜說沒聽過、趙少康說不知道，請柯文哲不要受這麼大委屈，講出來讓大家幫你出一口氣、討一個公道。

