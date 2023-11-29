驗收葉元之看板　趙少康：高空畫不容易！知道是我

▲葉元之與趙少康合體看板。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委候選人葉元之17日搶先掛出與國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲同框的競選看板，沒想到藍白合破局，只好在原處請電影看板的彩繪師傅手繪國民黨副總統候選人趙少康。趙少康29日特地赴板橋驗收、點評葉元之的看板，他表示，高空畫不容易，畫師壓力應該很大，「反正名字在那裡，知道是我，不完全像。」

葉元之先前認為「侯柯配」成局，緊急在選區內掛出大型看板，結果藍白日前卻於君悅飯店上演「分手擂台」，只好緊急請繪師手繪塗掉看板上的柯文哲，改畫上趙少康的抽象人物素描。

對此，葉元之今日與趙少康一同赴板橋驗收完工後的看板，葉元之表示，這看板是當初他以為藍白會合，然後因為這個地方看板租金比較貴，大概要六位數，所以他為了搶快，就把柯文哲一起放上去，後來卻沒合。當然，後來知道是趙少康他也很高興，於是一大早就找了他的形象照，並用一個比較有溫度的方式，找畫家處理。

葉元之指出，那位畫家是以前專門畫電影海報的，75歲的師父非常有經驗，昨天也有記者問那位師傅，他是說因為是高空作業，風也比較大，比較困難一點，所以他也就是盡量畫，有很多人說蠻像的，但也有人說鄧美蘭和謝龍介，「我是覺得很帥，蠻像你的，你覺得如何？」

趙少康則回應，因為這是高空畫的，一般看板是平面畫完再掛上去，高空畫不容易，把原來塗掉再畫，時間很趕，畫師壓力應該很大，「反正名字在那裡，知道是我，不完全像。」葉元之說，這看板現在已經成為板橋地標，在地圖上也有網友命名為葉元之看板。

趙少康表示，昨天看草圖有點像白先勇，但很多年輕人不知道白先勇是誰，所以網上熱搜白先勇變熱門，代表這看板廣告效果不錯，「我覺得可以啦！意思到了就好了」，昨天宣傳照也拍出來了。至於媒體詢問，「如果選一個地方修，要選哪？」趙少康直言，「頭髮可以多一點」。趙還補充，看板肖像領帶、鼻子、嘴巴有像自己。