爆白不分區吳春城擋揭弊者保護法　時力問黃國昌：柯文哲沒跟你說？

▲時代力量今（29日）召開記者會，指出民眾黨不分區候選人吳春城接受財團委託，監測、阻擋「揭弊者保護法」立法。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（29日）召開記者會，指出民眾黨不分區立委候選人吳春城接受財團委託，監測、阻擋「揭弊者保護法」立法，還特別鎖定時代力量以及黃國昌的吹哨者保護協會，時力痛批，吳春城一方面幫財團老闆喬法案，一方面和黃國昌一起納入民眾黨的不分區名單，若黃國昌心中還有一絲守護揭弊者權益決心，想要瀏覽相關吹哨資料，請與時代力量聯絡。

時代力量立委邱顯智提到，吳春城的戰國策集團，長期接受永豐集團委託，執行監測、阻擋「揭弊者保護法」立法的專案，其中特別鎖定黃國昌的吹哨者保護協會以及時代力量的動向。邱表示，根據吹哨者爆料，從2019年開始，「戰國策傳播集團」就是「永豐集團」旗下各公司長期穩定的合作夥伴，簽訂「議題研究」、「政策年約」、「數位年約」等多項委託案，每年金額將近千萬，5年總額高達近5千萬。

邱顯智指出，「永豐集團」委託「戰國策傳播集團」的業務繁多，其中最關鍵的，就是監測「揭弊者保護法」的立法進度，窮盡一切手段，動員學者，遊說立法委員、行政院高層，阻擋立法院排審「揭弊者保護法」、阻擋行政院提出院版草案。

邱顯智表示，永豐集團持續向行政院、立法院遊說，要求揭弊者保護法草案納入「懲罰揭弊者」的條文，想要藉著高額懲罰條款，造成寒蟬效應，阻止吹哨者站出來。到目前為止，各黨送進立法院的草案版本，就只有民眾黨團草案在第十八條規定「為防止濫用本法之行為，發生經法院判決後，該揭弊行為實屬惡意或非屬事實者，各目的事業主管機關應檢附相關情事資料移送委員會，由委員會對該揭弊者處新臺幣二十萬元以上二千萬元以下罰鍰」。永豐要求懲罰揭弊者的訴求，只有民眾黨買單。

時代力量不分區參選人余佳蒨指出，民眾黨不分區第四名的吳春城，為戰國策傳播集團的創辦人，主要業務就是政治公關，替大老闆們到處喬事。吳春成和大財團密不可分，為虎作倀，是協助大財團維護自身利益的打手，民眾黨到底是把不分區當成什麼？是當成可以買賣的席位嗎？是當成公關公司的分部嗎？

時代力量秘書長李兆立批評，民進黨完全執政八年，揭弊者保護法還在原地踏步。從2017年蔡英文總統召開司法改革國是會議總結會議，做出應訂定「吹哨者保護法」的決議，到今年立法院第十屆即將結束，會期剩下不到一個月，行政院仍未送出草案。而黃國昌不但力推揭弊者保護法，之後更成立協會持續追蹤。如今卻選擇和吳春城共同列入民眾黨不分區名單，讓人難以想像下一屆立法院，揭弊者保護法要如何在這樣的結構下順利推行。

邱顯智感嘆，蔡政府司法改革承諾嚴重跳票，完全執政、掌握國會過半席次的民進黨政府，責無旁貸。但看到戰國策集團創辦人吳春城，協助何壽川的金控財團帝國，監控黃國昌、阻擋「揭弊者保護法」，如今卻與黃國昌雙雙列入由黃珊珊一手安排的民眾黨不分區名單中，令人備感諷刺。

邱顯智要求，柯文哲、黃珊珊應具體回答三個問題：第一，請問黃珊珊，吳春城是不是你推薦的人選？第二，請問黃珊珊，你是否與永豐何家熟識，並且向何壽川承諾，不會把黃國昌排入不分區，就算真的排入，也絕對不會讓黃國昌當法務部長？第三，請問柯文哲、黃珊珊，你們是否全然知情戰國策與永豐集團的合作關係？

邱顯智表示，他仍然敬佩曾經的戰友黃國昌前立委，過往推動「揭弊者保護法」的努力，如果黃國昌心中還有一絲守護揭弊者權益的決心，想要瀏覽、審閱相關吹哨資料，看看醜陋的真相，請與時代力量聯絡。

▼時代力量舉辦「解密黑金候選人：誰在幫永豐集團阻擋揭弊者保護法？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）