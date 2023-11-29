黃國昌直播控三立老闆炒地皮挨告！　獲不起訴理由曝

▲前立委黃國昌今年7月直播時，控三立電視台老闆炒地皮挨告，日前檢方予以不起訴處分。（圖／翻攝黃國昌YouTube）

記者黃宥寧／台北報導

前立委黃國昌今年7月6日直播時，指稱三立老闆專門在高雄屏東搞土地開發，卻反而抹黑他的不動產，三立電視台認黃的言論為不實涉誹謗罪，因此提告。士林地檢署日前偵結，認黃的發表不具毀謗故意，不能成立罪名，故予以不起訴處分。

三立電視台告訴意旨表示，黃國昌不滿其公司報導有關黃位在汐止區的一塊土地「從畸零地變停車場」一事，竟在今年7月6日在YT「國昌直播」中指稱，「三立你們老闆背後在搞的三地集團專門在台南高雄屏東搞自地重劃、搞土地開發的，就你們三地集團阿」以及「抹黑我黃國昌的不動產」，三立認黃的言論足以損害三立名譽，故提起告訴。

經檢方查，三立電視台從7月6日起以電子媒體的方式報導，有關黃國昌與家人持份的新北市汐止區土地佔有國有地與出租他人等事，又略擷取新聞段落如下：【「獨家／黃國昌畸零地「承租人」曝光 107年承租至今」前立委黃國昌強調用來種菜的其中一塊畸零地，被發現變成停車場，黃並不知情，但又說和黃承租時有談一些條件。

▲黃國昌開直播。（圖／翻攝黃國昌YouTube）

而這塊地，距離黃家只有550公尺，對照昔日照片，是從空地一路進化成有柵欄、有鐵皮屋的營業停車場。黃口中種菜畸零地現狀是營業中停車場，議員張錦豪揭露2016年黃當上立委後，2018年「保護地」愈來愈有專業收費停車場規格...畸零地當停車場用被新北市認證「違法」，表示致電黃尚未取得回應。

最後於報導表示，黃國昌在臉書發文表示，有人抹黑他開停車場還逃漏稅，蠢到爆，但承租土地的條件以及「保護地」拿來當停車場，還是等待黃國昌發揮平日大砲性格，大聲說清楚。

檢方認，黃國昌言論是有起因，「抹黑」一語當僅在澄清其自身清白，選擇的文字則僅關乎其言論的力道拿捏，此等均是對告訴人報導的意見表達，要與傳遞不實資訊的誹謗罪要件無涉。

然而，黃國昌指三立與三地集團有涉，從三立創辦人與三地開發地產股份有限公司創辦人的關聯，有諸多新聞報導書寫勾稽與新聞查詢，且與三地開發關聯，進行自地重劃與土地開發等，均僅是正常投資或都市更新，難認客觀上有和貶低名譽的語氣存在，最後認罪證有疑，唯利被告事法原則，此外無積極證據證明，故認罪嫌不足。