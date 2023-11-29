學者列黃國昌入民眾黨5立場轉變　怒問：還有什麼不能出賣？

▲黃國昌日前退出時代力量加入民眾黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選在即，民眾黨找來前時代力量立委黃國昌入列不分區立委提名名單第二名，引發各界熱議，也遭昔日戰友時代力量質疑他立場改變。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽29日就在臉書直言，「一個人從台灣主權、黑道、貪污、黑金到讓自己壯大的服貿都可以放棄時，還有什麼是不可以出賣的？」

沈榮欽指出，過去黃國昌見到統促黨潑墨香港歌手何韻詩，立刻連兩日發文高調怒斥、正義凜然；隔天見到統促黨在台北車站違法搭台慶祝中國國慶，卻是由時任台北市長柯文哲派台北市警察保護縱容時，立刻噤聲，顧左右而言他。

沈榮欽也提到，過去黃國昌反對黑道，甚至不惜高聲咆哮，但是聽到民眾黨內黑道橫行時，立刻視若無睹，安靜無聲；過去黃國昌反對貪污，但是柯文哲重用貪污犯管理競選總部，以競選總統時，立刻裝沒看到，反而說出毫無邏輯的宣傳，「只有柯文哲當總統，才能三黨不過半。」

沈榮欽再舉例，過去黃國昌反對服貿，如今中國經濟出現困境，國際價值鏈分流，只因加入民眾黨，其總統候選人柯文哲主張重啟服貿談判，被問到是否仍然反對服貿，竟然不敢多談，只是表示「每個人有政治價值選擇自由」；過去黃國昌反黑金，如今時力揭發民眾黨不分區立委提名人蔡春綢染黑，黃國昌立刻表態與之不熟，然後便裝作無事。

「一個人從台灣主權、黑道、貪污、黑金到讓自己壯大的服貿都可以放棄時，還有什麼是不可以出賣的？」沈榮欽表示，很多人感嘆黃國昌才加入民眾黨一個星期，就劣化到這種程度，但他強調，人的本質不會瞬間改變。他形容，一個人被轉化為咕嚕，固然是受到權力魔戒的誘惑而墮落，但他本質中必定早存在某些特質，才會念念不忘將魔戒視為 my precious，不僅是魔戒選中了咕嚕，也是咕嚕選中了魔戒。