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哪樣高級食材「昂貴卻不好吃」？PTT狂點名這道菜：死鹹又硬

▲▼年夜飯,團圓飯,家常菜,台菜,烏魚子。（圖／記者許宥孺攝）

▲哪樣高級食材最不受歡迎？（示意圖／記者許宥孺攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多高級食材價格不菲，但不是每樣都相當受歡迎。一名網友近日就指出3樣高級食材，包括鮭魚卵、海膽和鮑魚，他全都吃不習慣，更喜歡路邊的小吃攤，好奇有沒有其他高貴的食物也沒有很好吃？文章曝光後隨即掀起討論，其中烏魚子最多人點名，「死鹹又硬」、「黏牙又不好吃」。

原PO在PTT發文表示，之前吃鮭魚卵，只覺得味道鹹鹹的，不知道哪裡好吃，去北海道嚐試海膽也同樣吃不懂，只覺得有一股很濃的藥水味，鮑魚吃起來也很普通，因此他自嘲是「垃圾嘴」，只有滷肉飯和乾麵等平價小吃最合胃口，這也讓他好奇「什麼貴的食物其實沒有很好吃？」

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不少人看到後紛紛回應，「烏魚子、現刨的黑松露、白松露、魚子醬都不怎樣」、「鵝肝吧，就是死鹹而已」、「水產類、燕窩、所有菌菇類」、「魚翅絕對名列前茅」、「烏魚子，黏牙又不好吃」、「鵝肝醬，覺得很難吃」、「松露有股瓦斯的味道」、「烏魚子，死鹹又硬」、「這三個跟烏魚子真的都不太好吃，不如說海鮮類我都不愛」、「燕窩我不敢吃」、「烏魚子吃不懂」、「烏魚子鹹死了」、「鵝肝、松露、魚子醬都不喜歡」。

▲▼烏魚子。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲許多人透露吃不懂烏魚子。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

但也有人幫忙平反，「你說的3個我都超喜歡耶」、「海膽要吃現剖的」、「有機會來澎湖吃活海膽，絕對超乎你想像」、「新鮮的海膽是鮮甜的，你應該是吃到不新鮮的」、「正統鵝肝熱的其實超級好吃，不死鹹」、「海膽吃現抓現宰的超好吃」、「不喜歡烏魚子大部分是不會料理」。

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