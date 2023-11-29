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手槍塞進肛門！他走路「夾屁股」警一眼識破　睪丸旁搜出2包大麻

▲▼ 手槍塞肛門！他遇臨檢走路「夾屁股」警一眼識破。（圖／Vanderburgh County Jail）

▲博依德將手槍塞進自己的肛門，以為可以瞞天過海。（圖／Vanderburgh County Jail）

記者王佩翊／編譯

美國印第安那州警方27日凌晨在伊凡斯維爾市（Evansville）的一條道路上臨檢時，發現車牌模糊不清的車輛，於是將他攔下。警方隨即對他進行搜身檢查，並在他身上大量不明藥物。搜身過程中，男子不斷聲稱自己脊椎受傷，無法伸開雙腿，警方將他拘留後，對他使用全身掃描儀器，沒想到卻發現他在肛門內塞了一把0.38口徑的手槍。

根據《紐約郵報》報導，32歲男子博依德（Christopher Boyd）27日凌晨2時因為駕駛車輛的車牌模糊，被警方攔檢。警方隨即對他進行搜身檢查。而在搜身時，警方在他的右邊襪子內發現一個裝有多顆不明藥物的小包。對此，博依德聲稱，由於他脊椎曾經中槍受傷，因此才會隨身攜帶大量「止痛藥」。

警方持續搜身，但過程中他卻不斷表示，自己的脊椎受傷，因此無法將雙腿打開。由於他行跡可疑，警察隨即將他拘留，並發現他走路時一拐一拐的，疑似還故意夾著屁股，因此使用全身掃描系統對他進行檢查。

全身掃描結果顯示，他的下體有一個巨大的物體，警察隨即對他展開脫衣檢查，最終在他的肛門與直腸內部發現一把長約5英寸（約12.7公分）的口徑0.38史密斯威森手槍。根據製造商簡介，該把手槍重量不到1磅（約453公克），售價400美金（約新台幣1.2萬元），主打「輕巧」、「便攜」。

警方並未公開手槍被塞進肛門時是否有上膛。不過博依德曾有多項前科，包含謀殺未遂、入室竊盜以及家暴，因此被禁止攜帶槍枝。報導指出，警方還在博依德的睪丸旁發現2包大麻，而娛樂性大麻在印第安納州仍然屬於非法。

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