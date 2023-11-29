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鶼鰈情深！美前總統卡特臨終關懷　堅持「坐輪椅」出席妻子悼念式

▲▼美國前總統卡特坐著輪椅、雙腿蓋上印有妻子羅卡琳肖像的毯子，進入哀悼儀式所在的教堂。（圖／路透）

▲美國前總統卡特坐著輪椅、雙腿蓋上印有妻子羅莎琳肖像的毯子，進入哀悼儀式所在的教堂。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

現年99歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）在晚年時罹患皮膚癌黑色素瘤，最近已擴散至肝臟與腦部，因此選擇接受臨終關懷治療。其結褵77年的妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）本月19日與世長辭，享壽96歲。為此，卡特堅持坐著輪椅出席羅莎琳位於亞特蘭大格倫紀念教堂的悼念儀式，是進入臨終關懷後首度露面。

根據《路透社》報導，羅莎琳逝世後，亞特蘭大格倫紀念教堂進行為期3天的悼念儀式，其中卡特選擇坐著輪椅、由旁人攙扶出席28日第二天的追悼活動，是接受臨終關懷治療10個多月以來首次露面，面容看起來相當虛弱的他穿著深色西裝、打著領帶，走進教堂內，在旁人攙扶與協助下走到前排，靠近妻子羅莎琳撲滿鮮花的靈柩。

卡特的子女們隨侍在側；當卡特抵達教堂時，他的雙腿上蓋著一條藍白相間、印有妻子羅莎琳笑顏的毯子。

▲▼美國前總統卡特坐著輪椅，身體看起來非常虛弱。（圖／路透）

▲美國前總統卡特坐著輪椅，身體看起來非常虛弱。（圖／路透）

卡特夫婦於1946年結婚，至今已結褵77年，是美國憲政史上結婚時間最久的總統夫婦，而羅莎琳則是美國憲政史上第二長壽的第一夫人，僅次於前總統杜魯門的妻子貝絲（Bess Truman），貝絲97歲時逝世。

身為美國第一夫人，羅莎琳在丈夫1977至1981年擔任美國總統時發揮了重要作用，在卸任離開白宮後，更為卡特的人道主義工作鋪平道路。

許多前來致哀的演講者回顧羅莎琳的一生，不過卡特卻沒有在台上致詞。卡特的兒子奇普（James Earl "Chip" Carter III）親吻父親的額頭，他透露，母親是維繫家族的黏著劑，「母親將我們全家人團結在一塊，使我們的家族度過政治上的風風雨雨。」

▲▼羅卡琳的靈柩被抬進亞特蘭大格倫紀念教堂。（圖／路透）

▲羅莎琳的靈柩被抬進亞特蘭大格倫紀念教堂。（圖／路透）

悼念儀式上，卡特的女兒艾咪（Amy Carter）朗讀了父親在海軍服役時寫給母親羅莎林的一封信，「親愛的，每次我離開你、當我回來發現你有多棒的時候，我總是感到很激動。當我看到你，我又一次忍不住地墜入愛河。」

報導指出，卡特夫婦最後一次露面是在今年9月23日，兩人在喬治亞州平原鎮花生節（Plains Peanut Festival）驚喜現身，當時卡特夫婦倆身穿印有「仁人家園」（Habitat for Humanity）標誌的衣服。

據悉，仁人家園為非營利的國際慈善建屋組織，以世上人人得以安居為理念，協助脫貧等問題，受到卡特夫婦長年的支持。當卡特95歲時，每年都要和妻子羅莎琳擔任仁人家園的志工幾天。

▲▼卡特的女兒艾咪在台上致詞時朗讀卡特在海軍服役時寫給羅莎琳的信。（圖／路透）

▲卡特的女兒艾咪在台上致詞時朗讀卡特在海軍服役時寫給羅莎琳的信。（圖／路透）

卡特的孫子傑遜（Jason Carter）不久前曾接受《紐約時報》專訪，透露卡特即將走向生命的盡頭，「他的身體狀況非常、非常虛弱。他一直以來是許多人在道德上的支柱；但對他來說，她（羅莎琳）才是真正的支柱。」

此次悼念儀式有許多前總統或前重要官員到訪，包括和卡特夫婦家人坐在前排的美國現任總統拜登與第一夫人吉兒、前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊•柯林頓、前第一夫人梅蘭妮亞（川普）和蜜雪兒（歐巴馬）、現任副總統賀錦麗夫婦等。不過，前總統川普、歐巴馬、小布希雖然受邀，卻未出席。

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