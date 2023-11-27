12月開始「超強運三生肖」旺到爆！　專家：貴人加持財運大發

▲12月快到了，誰會是財神爺眷顧的幸運兒！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導



11月份即將結束，準備迎接12月份到來，來看看哪三個生肖的朋友，在本年最後一個月，能獲得老天爺的眷顧，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬兔、屬牛、屬猴等三個生肖的朋友，即將12月開始好運連連，財富、事業節節高升。

生肖兔

生肖兔進入12月財運亨通起來，他們本身積極進取，求財欲望吸引好運加持，走上發財致富的道路。屬兔的朋友責任心強，聰慧的頭腦結下好人緣，會獲得更多的認可，收到貴人提拔。他們洞察力強，能夠為別人著想，在事業方面將更加順風順水，由人脈帶財，時機和資源都不缺，一切都將朝著理想的方向發展。

生肖牛

屬牛人的朋友嚴以律己，寬以待人，因此吸引許多的善緣，12月會獲得貴人幫襯，要好好把握時機和資源。對於屬牛人來說，不斷追求進步，不怕挫折更容易脫穎而出，因此堅定信念，學會調節自己的情緒和壓力，才能夠在工作中投入更好的狀況。12月份，屬牛的人聲望和地位將不斷提升，不僅是迎來貴人，賺錢更是水到渠成。

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生肖猴

屬猴之人智商和情商都很高，他們做事努力讓人欣賞，而良好的社交能力總可以吸引到貴人，因此生活常有小確幸降臨。進入12月，屬猴的朋友好運不斷，出色的能力得到認可，有望挖掘資源，展現優勢，還可以創造新的收入來源，在財運上收穫好消息。