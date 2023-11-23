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2024翻身了！3生肖「存款狂飆」　工作運起飛狂遇貴人

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲「屬牛、屬雞和屬豬」的人2024年靠著工作上的好表現為自己爭取到升官、加薪的機會。（示意圖／資料照）

記者陳致平／綜合報導

生活中總會有不如意的時刻，但關鍵在於我們是否能夠堅持、努力迎戰到底，2023年即將進入尾聲，對於3個生肖的人而言，2024年會是苦盡甘來的一年，「屬牛、屬雞和屬豬」的人將從過去一年的困境中鹹魚翻身，事業運蒸蒸日上，讓身邊的人相當羨慕。

知名命理網站《搜狐網》指出，2024年3生肖總算是苦盡甘來，有機會在職場一展長才，靠著工作上不容忽視的好表現為自己爭取到升官、加薪的機會。

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生肖牛

屬牛的人做事勤奮又腳踏實地，但有時命運會給他們帶來一些挑戰。然而，在2024年屬牛的人終於獲得應有的回報，不僅在職場上會有晉升機會、投資上也會有豐厚的回收，得他們的存款數不斷上漲，生活品質獲得顯著提升。

生肖雞

屬雞的人天生個性勤奮，在過去的這一年裡很可能力不從心，感到事事不順，努力與收穫不成正比，但是到了明年這種情況將會改變。他們不僅在工作上獲得了突破，財運也接連旺起來，整體運勢上的翻揚，加上實際存款的增加，讓他們更懂得享受生活。

▲上班族,上班族早餐,早餐飲食不固定。（圖／記者林世文攝）

▲3生肖在職場上有貴人相助。（示意圖／記者林世文攝）

生肖豬

屬豬的人個性豁達，但有時可能因過於信任他人而受騙。時間到了2024年後，屬豬的人眼光獨到又精準，能夠掌握生活中的機遇、順勢而為，不僅在事業上有所突破，財富也源源不斷地流進口袋，這種轉變讓他們感受到前所未有的幸福感。

整體來說，2024年對於「牛、雞、豬」3生肖來說是一個轉捩點，過去辛苦的付出終將轉化為甜美的果實，一切苦盡甘來，他們會從過去的困境中走出、鹹魚翻身，工作運增強，得到貴人賞識，也帶來實際上存款數字的增加，這些轉變是他們長期努力耕耘的結果。

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