台南柳營倉庫火警　1千平方公尺廠區燃燒財損過千萬

▲台南市柳營區工六路回收工廠火警，28日晚上9時50分許發生火警，現場全面燃燒，損失預計超過千萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市柳營區工六路一間回收倉庫，28日晚上9時50分許發生火警，1千平方公尺廠區全面燃燒，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防第一大隊約22車42人前往搶救，火勢雖迅速控制，但29日凌晨0時54分許火勢尚未撲滅，幸好無人員傷亡，財損預計破千萬元。

消防局初步據報，起火的是以醫療廢棄物為主的回收場，火場面積約1千平方公尺，內部堆放衣服、塑膠等物品，並無危險物品，消防人員接駁多條水線全力射水搶救，在消防人員全力搶救下，火勢於晚上10時36分許控制，並進行搶救，惟火勢至29日凌晨1時許仍在搶救，目前調動怪手等重機具開挖滅火搶救。

據業者指出，現場係該公司存放機械設備物料跟成品的倉庫，於11月28日晚間9時50分許左右，接獲保全公司通報發生火警，公司員工隨即趕往現場並通報119報案台，同時從倉庫前方展開自力消防，試圖控制火勢蔓延。

業者指出，這間倉庫才剛於27日委託消防安檢公司進行年度消防檢查，已知的檢查結果為零缺失，這場火警撲滅後，後續會向消防局申請火調。

據了解，現場無堆放危險物品、因為是下班時間，所以倉庫內沒有人員傷亡，燃燒面積約1000平方公尺，目前損失預計破千萬元。