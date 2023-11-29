苗栗透天厝惡火奪5命！初判起火點在1樓　現場勘驗畫面曝光

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣頭份市一間越南小吃店昨（28）日發生5死火警，屋主許男一家4口命喪火窟、承租的一名越南籍移工也慘死。苗栗檢方指出，初步確認許男一家4人，均是吸入濃煙窒息死亡，住在3樓的移工死因待解剖釐清；苗栗縣消防局火災調查科科長郭金原指出，初步研判起火處在1樓，相關證物已送相關單位進行鑑定。

▲苗栗5死火警，初步研判起火點在1樓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲起火原因、有無其他人為因素介入，仍待進一步鑑識判定。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗地檢署指出，苗栗縣頭份市住宅火警導致5人死亡一案，初步確認其中二樓的4名死者，是因吸入濃煙窒息死亡，三樓則有1名死者尚待解剖釐清死因。至於起火原因為何？有無其他人為因素介入？仍待進一步鑑識判定。

▲苗栗縣頭份市住宅火警導致5人死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

屋主繼父透露，屋主35歲許男以前是水電工，約9年前認識了越南籍妻子41歲武女，2人結婚後育有8歲、6歲兩個女兒，原本夫妻倆住在斗煥坪婆家，但因婆媳間語言不通，許男一家4口約在一年半前搬出，買下頭份這間透天厝創業定居，一樓經營越南小吃店、二樓作為住家使用，三樓則是租給越南移工居住。

▲郭金原指出，經現場勘查後，初步研判起火處在1樓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣消防局火災調查科科長郭金原指出，經現場勘查後，初步研判起火處在1樓，至於詳細的起火原因，已採集相關證物，送交相關單位鑑定調查中。