快訊／台南市歸仁區公寓火警　電動獨輪車起火

▲台南市歸仁區崙頂街1處6樓公寓晚上傳出火警，消防人員到場搶救。（圖／民眾提供，下同）
記者林東良／台南報導
台南市歸仁區崙頂街1處6樓公寓，28日晚上7時24分許發生火警，現場冒出濃煙，住戶皆緊急疏散，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第五大隊所屬仁德、保西、大橋特搜、大灣、後甲、復興、文賢、歸仁等消防分隊，及歸仁中隊共14車26人前往搶救，消防人員到場未見明火，經仔細搜尋，發現係電動獨輪車起火，屋主用滅火器自撲，無人員傷亡，起火原因由消防局調查中。
▲台南市歸仁區崙頂街1處6樓公寓晚上傳出火警，消防人員到場搶救。（圖／民眾提供，下同）
記者林東良／台南報導
台南市歸仁區崙頂街1處6樓公寓，28日晚上7時24分許發生火警，現場冒出濃煙，住戶皆緊急疏散，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第五大隊所屬仁德、保西、大橋特搜、大灣、後甲、復興、文賢、歸仁等消防分隊，及歸仁中隊共14車26人前往搶救，消防人員到場未見明火，經仔細搜尋，發現係電動獨輪車起火，屋主用滅火器自撲，無人員傷亡，起火原因由消防局調查中。
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