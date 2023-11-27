老公有慢性病又愛喝酒！妻苦勸不聽離家道別　警找到人解開心結

▲陳女負氣從新北跑到桃園，員警尋獲後面對面勸說。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市一名51歲陳姓女子因不滿患有慢性病丈夫酗酒屢勸不聽，昨晚與丈夫發生爭吵後負氣離家，獨自開車外出並傳訊息向丈夫道別，丈夫看見陳女的負面訊息後急忙報警協尋，警方先找到車再循線在桃園市大園區一間速食店裡找到陳女，丈夫聞訊趕來兩人在員警的開導勸說下總算言歸於好。

▲在警方委婉勸説及丈夫決定戒酒下，終回心轉意與丈夫和好如初。（圖／大園警分局提供）

大園分局勤務指揮中心於26日22時許，接獲新北市新莊分局轉報，一名陳姓女子傳訊息給丈夫表達負面情緒後便開車離家，恐有尋短念頭，經手機定位顯示陳女的位置在桃園市大園區一帶，於是立即派員前往協尋。大園派出所警員陳祐煜、林育民獲報前往搜尋，先在路邊發現陳女駕駛的自小客車，但車內卻沒有人，員警隨即調閱周邊路口監視器，總算在中正東路上的速食店裡發現落寞眼角含淚的陳女。

陳女向警方表示，丈夫患有慢性疾病卻還時常喝醉酒回家，屢勸不聽，這次她一時氣憤離家出走，希望丈夫能好好反省，講到傷心處還默默流淚。陳女的丈夫聞訊搭乘計程車前來，看到妻子為他這麼傷心，也感到慚愧不已決定戒酒，兩人最後在警方的勸說下和好如初，也十分感謝警方的熱心幫忙。