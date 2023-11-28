23歲男10刀刺死情敵！開庭出招辯「自衛」：保護女生和自己

▲23歲高庭榮持刀刺死45歲潘姓情敵，被依殺人罪起訴羈押至今，為士林地院第2件國民法官案。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖今年3月爆情殺案！25歲廖女先後與23歲高庭榮、45歲潘男交往，2男於廖女家碰面後起衝突，高以折疊刀刺潘男10刀身亡，被依殺人罪起訴，適用國民法官法。士林地院28日首開準備程序庭，高當庭否認殺人，主張傷害致死，他說，當下是潘持刀衝向他，為了保護自己與廖女才正當防衛過當，公訴檢察官則指出，此為新抗辯，希望被告方具狀說明。

原訂上午9時30分開庭，在押的高男開庭前卻身體突不適，導致庭期延遲逾30分鐘，4、5名死者家屬也只好靜靜等待。

開庭時，高否認殺人，認自己是構成傷害致死罪，他解釋案發當時，他見潘男拉扯廖女，他上前以手臂扣出潘的脖子，將他甩開，但潘一瞬間就持刀衝過來，為了保護自己和廖女潘男不法侵害，才正當防衛，其義務辯護律師說，起訴書認3人有情感糾葛，但情感糾葛應該是糾纏不成相互爭執，但廖女與高男分手後仍是朋友，不可認有糾纏，而當下是生死之際不容遲疑，被告也被劃傷耳朵，故才持刀揮砍。

公訴檢察官表示，高庭榮每次說法不同，今又提出「正當防衛」全新抗辯，此部分要再做確認，爭執部分希望辯護人列被告有無殺人犯意，可列「殺人行為是構成殺人既遂或是傷害致死罪」。

法官問，爭執及不爭執事項，是否修正，另由合議庭評議，同時也詢問雙方意見。告訴代理人指出，針對本案是否還有共犯（廖女，獲不起訴處分）還在再議程序中。

最後法官諭知爭點，一、高庭榮主觀上是基於殺人故意或傷害故意，二、是否構成正當防衛？有無刑法第23條但書防衛過當情形，改訂12月26日檢辯雙方審前協商，明年1月9日續行準備程序。