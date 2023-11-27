酒駕被吊照開保時捷撞死空少　他拒國民法官參審被打臉原因曝

▲富商向詠強（中）涉再犯酒駕並肇事撞死新加坡籍空少 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾2度酒駕被判刑定讞並被吊銷汽車駕照的富商向詠強，去年（2022年）11月涉酒後開著保時捷休旅車，在北市敦化南路二段撞死1位疑似闖紅燈過馬路的新加坡籍空少，向男被起訴涉犯最重可判無期徒刑的加重酒駕肇事致人於死罪嫌，他主張已賠償死者家屬獲原諒為由，聲請不採取國民法官參審，台北地院今駁回他的聲請確定。

向詠強本案於今年（2023年）7月21日被起訴，移審成為北院今年第4件國民法官參審個案，他聲請維持職業法官審理的通常程序、不採行素人國民法官參審，主要理由為不含強制險理賠，他已另支付800萬元和死者家屬和解，獲得原諒不再追究他任何民刑事責任，死者母親也同意不採行國民法官參審。

向男主張媒體對本案不實報導，設定他是開保時捷的富商等負面標籤，勢必使擔任國民法官的素人產生偏見，且他已認罪、全案僅剩量刑輕重爭議，並無彰顯國民法官參審價值的重要意義。

▲台北地院國民法官法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭開庭調查時，住在新加坡的死者母親透過在台代理人表示，和解條件雖約定不採行國民法官參審，但賠償金沒完整填補家屬悲痛，仍希望向男受到應得刑責、從重量刑，經法官再三詢問是否真心不願國民法官參審，死者母親委託的代理人強調「僅是和解時講好的條件」。

法官認為，本案向男所涉罪名非告訴乃論，合議庭對訴訟程序仍可裁量，且國民法官參審本案，不至於造成死者家屬沉重心理負擔或不利身心狀況情事，何況國內已有多件國民法官參審酒駕肇事致人於死案例，向男所指媒體報導也沒全然聳動不符事實，無從論斷未來擔任本件國民法官的素人會因接觸媒體報導而偏頗。

此外，法官指酒駕肇事致人於死案件的量刑輕重，是廣大國民關心之事，具有重要意義，而向男請求依情堪憫恕規定減刑並爭取緩刑，檢辯雙方仍有歧見，加上本案犯罪事實與一般國民日常生活交通經驗息息相關，擔任國民法官的素人應無難以理解之虞，應不會出現審理程序拖延而有損向男權益情形。

▲台北地院國民法官法庭座位銘牌。（圖／記者黃哲民攝）

法官審酌公共利益與當事人權益，認定本案並無不宜國民法官參審事由，今裁定駁回向詠強的聲請，不得抗告。本案表定再完成2次不公開的檢辯協商程序後，下月（12月）19日將公開進行審前準備程序。

本案發生於去年11月1日晚間9點多，經營建築、房地產投資、旅行社與北市高檔連鎖按摩會館的52歲「向董」向詠強，駕駛保時捷凱燕休旅車行經北市敦化南路二段北往南內側車道，高速撞飛行人穿越道上1位美國聯合航空公司的新加坡籍空少，造成空少頭顱破裂、頸椎骨折慘死，向男座車引擎蓋凹陷內縮，對折出空少挨撞留下的隱約人形。

向詠強留在現場向警員自首做酒測，呼氣酒精濃度高達每公升0.58毫克。向男供稱當天下午吃飯喝半瓶紅酒，休息到晚間8點多自認酒醒，想開車回家不料肇事。向男有2次酒駕各被判刑4月定讞前科，他的汽車駕照更早在2019年1月就因酒駕被吊銷至今。向男經檢方複訊諭令交保75萬元，被移送時小聲對發問的媒體表示「對不起」。