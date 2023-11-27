月租3萬5當砲房！酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

▲劉晉麟涉嫌轉讓毒品害女友中毒致死，被台北地檢署收押並提起公訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

從事酒店經紀的劉姓男子承租台北市松山區的套房，當作與女友休息享樂的約會地，日前劉男與女友在套房內狂歡吸毒2天2夜，女友突然失去意識，劉男等了3個小時才打119報案，導致女友因用毒過量死於非命，檢警獲報立即前往套房和劉男家中搜索，找到與死者體內相符的神仙水、喵喵等毒品，台北地檢署27日依轉讓毒品致死罪起訴，將由國民法官庭審理。

起訴指出，劉晉麟從1月起和女友交往，為了方便相約，由女方出面在八德路2段，以每月3萬5千元代價租下1間套房，6月底，劉男利用休假時間，約女友到套房開2人毒趴，2人一路從6月30日晚上9點多開始，玩到7月2日凌晨，大量服用俗稱神仙水(G水、GHB)、愷他命、喵喵等各式各樣毒品。

事發的7月2日清晨1點半，劉男發現女友失去意識，生命陷入危急的時後，卻沒有任何動作，直到快5點，才打電話找救護人員到場，但因時間拖太久，女友在到院前死亡，醫院進行抽血，發現死者體內含有多種毒藥物，死因是中毒，因此通報警方。

檢警隨即到事發套房搜索，發現有部分毒品被丟入馬桶的滅證跡象，趕緊再到劉男的住處，在兩處分別找到一樣的藥物，但劉男矢口否認餵毒害死女友，對毒品來源的說詞不斷反覆，甚至一度推稱是女友帶毒到套房施用，但檢察官不採信劉男辯詞，向法院聲請羈押劉男獲准，並安排劉男去採集毛髮化驗後，依轉讓二級、三級毒品罪，以及轉讓混合二種以上毒品、轉讓禁藥致死等罪提起公訴。