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結婚多年無法讓她懷孕　女氰化物毒殺丈夫「被小王出賣」落網

結婚多年無法讓她懷孕　女氰化物毒殺丈夫「被外遇小王出賣」。（圖／翻攝自義大利媒體）

▲女下毒殺害丈夫。（圖／翻攝自義大利媒體）

記者李振慧／綜合報導

義大利37歲女子洛雷達娜(Loredana Graziano)因為和40歲丈夫賽巴斯汀諾(Sebastiano Rosella Musico)結婚多年沒有懷孕，加上嫌丈夫「個性無聊」，導致她覺得婚姻生活苦悶，竟然使用氰化物(Cyanide)毒死丈夫。警方最初找不到賽巴斯汀諾死因，是洛雷達娜小王透露，才終於破案。

在西西里島巴勒摩(Palermo)擔任披薩師傅的賽巴斯汀諾，2019年1月22日突然死亡，警方原本判定他的死因可能是心臟病發等自然原因，然而隔年一名曾與洛雷達娜交往的男子向警方透露，洛雷達娜曾向他承認下毒殺害了丈夫，令警方重啟調查案件。

結婚多年無法讓她懷孕　女氰化物毒殺丈夫「被外遇小王出賣」。（圖／翻攝自義大利媒體）

▲警方原本判定丈夫是自然原因死亡。（圖／翻攝自義大利媒體）

警方重新進行驗屍，結果在死者體內發現氰化物和抗凝劑Coumadin反應，於2021年4月依故意殺人罪將洛雷達娜逮捕。洛雷達娜坦承，她因為丈夫結婚多年無法讓她懷孕，而且婚姻生活平淡無趣，才會動了殺機。

警方逮捕洛雷達娜時，由於她已經和外遇對象生了孩子，所以沒有把她關進監獄，而是軟禁在家，並且一審時被法院判處30年刑期。不服判決的洛雷達娜繼續上訴，近來最高法院駁回了她的上訴，仍然維持一審判決結果，她將繼續被軟禁，直到兒子年滿3歲才會入獄服刑。

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