俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送　「餐點被加料」3人中毒喪命

▲圖為伊久姆地區居民先前向俄軍提供有毒食物，造成2人中毒身亡。（示意圖／翻攝自推特／Defence intelligence of Ukraine）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）多名成員在烏克蘭吃下外送餐點，也喝了酒，沒想到其實食物裡面被添加致命劑量的砷與老鼠藥，爆發集體中毒事件，3人緊急送醫後不治，第4人命在旦夕。

紐約郵報引述俄媒Kremlevskaya Tabakerka消息報導，這起事件發生在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾，一群俄羅斯聯邦安全局人員上周要求當地餐館把食物和酒精飲料送至家中，但吃完飯後不久，身體明顯出狀況，4人被緊急送醫，其中3人死亡，第4人入住加護病房，情況危急。

消息人士稱，這些人吃下的餐點被添加致命劑量的砷（arsenic）與老鼠藥。儘管相關單位對這間餐館展開搜查，並未發現任何與毒有關的線索，但把餐點送至聯邦安全局探員住處的送貨人員神祕消失。

有人懷疑，此案幕後主使者是烏克蘭破壞者（Ukrainian saboteurs）。

烏克蘭梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）接受採訪時證實有發生這起事件，並稱此案與抵抗戰士有關，「前幾天又有一批敵人遭毒殺，他們在一間咖啡館點餐，吃完後全都中毒，有些人死亡。這是在梅利托波爾的有效抵抗，即便是在被占領的狀態下。」

▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（左）與烏克蘭梅利托波爾流亡市長費多羅夫（右）。（圖／達志影像／美聯社）