神祕女巫瓶沖上岸！瓶內塞入指甲尿液　研究員：千萬別打開

▲研究人員在海邊撿到女巫瓶。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合外電報導

神祕的女巫瓶這些年陸續被沖上墨西哥灣沿岸，研究人員本月又在美國德州聖體市附近海灘上尋獲，這也是自2017年以來該地點發現的第8個瓶子。研究人員稱，迷信的海灘拾荒者要小心了，「我不會打開它們」，最好是把瓶蓋牢牢蓋好。

綜合福斯新聞等報導，在哈特墨西哥灣研究機構的監測之下，德州聖體市（Corpus Christi）附近海灘自2017年以來，已出現8件稀奇古怪的文物。研究人員圖納爾（Jace Tunnell）表示，11月15日這天撿到一個裡面有植物的綠色瓶子，上頭還有不少鵝頸藤壺附著，推測瓶子應該已漂浮很長一段時間。

▲圖納爾稱，他不會把瓶子打開，「它們裡面應該有咒語之類的，為何要冒這個險呢？」 （圖／翻攝自臉書）

圖納爾稱，「我不會被它們嚇到，但我也不會把它們打開，它們裡面應該有咒語之類的，為何要冒這個險呢？」圖納爾的妻子也不願意冒險，稱不可以把女巫瓶帶回家。

其實這些女巫瓶算是避邪物品，裡面可能被塞入各種物品，包括頭髮、草藥、植物、指甲、體液等，最常見的是放入指甲與尿液。不過圖納爾指出，他發現的瓶子裡面大多是植物。

麥吉爾大學科學與社會辦公室表示，16世紀、17世紀期間的人們非常相信女巫，認為可透過施咒致病，但也可以用來抵禦巫術。依據圖納爾去年10月在YouTube頻道發布的影片，人們做出女巫瓶的原因百百種，有些咒語旨在保護，有的則是為了健康。

▲現階段還不清楚這些瓶子當初是否是先被沖進河中才流入大海。（圖／翻攝自YouTube）

圖納爾稱，還有部份的人會把瓶子扔進海中，但現階段還不清楚這些瓶子當初是否是先被沖進河中才流入大海，或許可能來自加勒比海或南美洲某處。

如果偶然發現女巫瓶該怎麼辦？依據倫敦考古博物館（Museum of London Archeology）的說法，無論是想把它帶回家還是放在海灘上，都應該把瓶蓋牢牢蓋好。