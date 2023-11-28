快訊／林昶佐曝披綠袍原因　「數月前就想過、怕被誤會爭不分區」

▲無黨籍立委林昶佐遞件加入民進黨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐昨日宣布，已正式遞件加入民進黨，他今（28日）受訪時透露，昨天遞件、申請書上個禮拜就簽好。對於入黨原因，他表示，藍白政客近期挑起服貿議題，幾個月前自己就想過，是不是跟過去戰友一起努力，有人提醒當時入黨可能被誤解為要爭取不分區，所以調整一下時間。

林昶佐表示，講起來有一點複雜，決定要加入民進黨是更前面，幾個月前柯文哲說要重啟服貿時，自己蠻驚訝，服貿已經在台灣公共議題消失很久，在跟中國簽署這種協定，不只國內、國際社會也發現中國用經貿合作交流滲透民主社會，因此對中國祭出經濟制裁。

林昶佐指出，這不只是在台灣，國際上也走向抗衡中國經貿整合，一個過去因為反服貿運動得到政治前途的政治人物，卻突然說要重啟服貿，侯友宜也立刻跟進，自己有很大的感觸。

林昶佐說明，台灣好不容易用抽離跟中國經貿陷阱、一個符合國際安全供應鏈正在重組，完全過時題目突然被藍白政客整合，藍白如果過半，對中國這種完全過時想法，違逆世界潮流，對台灣非常危險。

林昶佐坦言，幾個月前自己就想過，是不是跟在民進黨的戰友一起努力，不管是黃捷、吳崢、林亮君、賴品妤都已經加入，這個本來已經過時的題目又被重新炒作，10年前一起站出來阻擋的人現在也應該站在一起，幾個月前就想過，有人提醒當時入黨可能被誤解為要爭取不分區，所以調整一下時間。

