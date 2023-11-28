學童全吊點滴寫作業！　陸電動車老闆嘆：這世界真需要這樣捲嗎

▲在家長緊盯監督下，中國大陸學童邊吊點滴邊寫作業。（圖／翻攝微博）



記者張靖榕／綜合報導

中國大陸小鵬汽車董事長何小鵬日前在微博轉發照片，畫面中是一群正在吊點滴的孩童，與其休息養身體，他們竟然在家長的監督下撐著病體、戴著口罩繼續寫作業。何小鵬表示這樣的景象與他小時差別非常大，感嘆「哎，這世界真需要這樣捲嗎...」。

何小鵬25日在微博轉貼照片並發文，說是在微信群組內看到有朋友貼了一張圖。畫面中幾名孩童戴著口罩、掛著點滴，臉上明顯露出病容，但他們仍然繼續寫著作業，周圍圍繞的全是家長。

何小鵬說小時候身體不好常常生病，但是他不害怕生病，因為病了就有好吃的可以吃，而且不用上課不用寫作業，反而長大後身體好了，卻很怕生病，因為生病之後還得加班把落下的進度趕回來。對比當今抱病寫作業的小孩，他感嘆「哎，這世界真需要這樣捲嗎...」

部分網友認為作為一個電動車企業老闆，何小鵬這樣的資本家說出這種話「簡直滑稽」，不過有更多人認同這是一個現今中國大陸社會的問題，「許多他們的家長都失業無工作了，所以又開始捲孩子了。但窮人翻身的確太難了」、「我覺得應該在這裡吊點滴的是這群孩子的父母，他們生病了，病得很嚴重」、「社會病態的一面」、「現在的小孩好難，突然覺得自己的童年是幸運的。」