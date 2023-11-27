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網傳黴漿菌肺炎是「新冠變異」　陸專家：兩者無關

▲▼中國大陸爆發黴漿菌肺炎（支原體肺炎）。（圖／CFP）

▲大陸爆發黴漿菌肺炎。（圖／CFP）

文／中央社

中國爆發流感與肺炎黴漿菌（肺炎支原體）等感染，多地醫院門急診量爆增，針對網路傳聞「黴漿菌肺炎是新冠的變異」，中國專家表示，這兩者毫無關係。

據世界衛生組織（WHO）近期資料，中國北方省分類流感疫情已連5週上升，上週上升幅度比先前更高，定點醫院報告類流感症狀就診占比6.2%，約是過去3年同期的2.5倍；且從國際媒體報導看到，北京、天津等北方省市醫院，尤其兒童醫院中，都有人潮壅塞的情況。

中國網路上也出現「黴漿菌肺炎是新冠的變異」的傳聞。

陸媒中央廣播電視總台「健康中國」今天報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉說明，指人類在20世紀初就發現黴漿菌這種微生物，20世紀末期確定它是一種病原體，而新冠病毒在2019年末才被大家知曉，因此兩者毫無關係。

至於為什麼兒童特別容易感染黴漿菌？童朝暉解釋，因兒童免疫力系統發育不健全，抵抗力不如成人，因此更容易被感染。而大多數情況下，不管是病毒還是黴漿菌，如果它侷限在上呼吸道，大部分可以自癒，一小部分可能會發展到肺炎。

報導另訪問復旦大學附屬華山醫院教授張文宏對這波感染潮提出看法。

張文宏表示，一般而言肺炎黴漿菌在家用一些對症藥物就能好轉，但需要注意有沒有向重症的方向發展。若孩童吃了退燒藥仍高燒不退，狀態萎靡不願吃東西就應盡早就醫。

中國國家衛健委11月26日召開記者會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，據近期中國呼吸道疾病流行過程中監測的結果顯示，目前監測到的病原主要以流感病毒為主。

王華慶表示，除流感外，不同年齡段還有其他病原分布，由於最近是呼吸道疾病流行的季節，有多種病原共同存在，建議公眾除接種疫苗外，還要做好非疫苗的防控措施。

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