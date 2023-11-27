她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

▲前立委黃國昌列入民眾黨不分區立委提名名單第二名。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選在即，各黨的區域、不分區立委提名名單皆出爐，其中，民眾黨找來日前才退出時代力量的前立委黃國昌列入不分區名單第二名，引發熱議。有網友就在臉書翻出黃國昌曾說要跟民眾黨立委吳欣盈辯論財經專業；此外，前時代力量秘書長、律師陳孟秀26日也在臉書爆料，黃國昌在2019年就曾煩惱過，「這時候如果小英找我當法務部長，不知道怎麼辦。」

有網友在Dcard發文翻出黃國昌在2019年曾發文表示，國民黨立委曾銘宗和吳欣盈的專業都掛在財政委員會，「不知道哪間媒體有興趣，辦一場公開辯論會，讓我們三位同台切磋一下？」該網友就諷刺，「現在已經在同黨了，應該可以很常見面可以辯論了吧。」他也提到，「題外話，時力前秘書長爆2019年時黃國昌就肖想蔡英文可以找他當法務部長了。」

前時代力量秘書長、律師陳孟秀26日在臉書替時代力量立委邱顯智拉票時，除了強調時代力量面對2024艱困的挑戰，邱顯智是新竹市民最值得的託付。她也提到，邱顯智就是一個對自己的事非常「憨慢」的人，「不像黃國昌一個法務部長的位置就可以收買」，而且這不是今年才說的話，早在2019年黃國昌就說過，「這時候如果小英找我當法務部長，我不知道該怎麼辦。」

▲有網友翻出黃國昌過往言論。（圖／翻攝自Dcard）