粉專「全民領3萬紓困金」2點抓包假的！行政院、勞動部皆說明

▲有臉書粉專稱可辦理「領3萬紓困補助金、勞工紓困貸款10萬」。（圖／翻攝自「台灣事實查核中心」官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期有臉書帳號宣稱可辦理「領3萬紓困補助金、勞工紓困貸款10萬」，內容提到「「#全民領三萬 還有人沒有領取到3萬的補助金嗎」，稱當天申請「紓困補助金」、「勞工紓困貸款」，提交資料後，3-7天就能領錢。針對貼文，台灣事實查核中心表示，網傳內容為過時紓困方案或虛構訊息，相關臉書粉專則是偽裝成政府單位的詐騙帳號，因此為「錯誤」訊息。

該臉書粉專貼文稱「#全民領三萬 還有人沒有領取到3萬的補助金嗎」、「#紓困補助金3萬 #勞工紓困貸款10萬（目前已有80萬以上用戶已完成辦理撥款）當天提交3-7天領錢，低門檻、高效率……」、「如果你沒繳勞保 沒有上班 我來幫你領。」

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對此，台灣事實查核中心進行查核，將該篇貼文所附圖卡以圖反搜後，發現擷取自現任屏東縣長周春米的臉書貼文，發布時間是2021年6月3日，內容為該年行政院因應疫情所推出的紓困4.0方案。

接著，查核中心向行政院、勞動部查證網傳訊息。行政院表示，傳言內容是紓困4.0方案，在2021年推出，已在當年結束，目前政府並無傳言所說的紓困方案。勞動部則表示，網傳「勞工紓困貸款10萬」是假訊息，目前勞動部只有勞保紓困貸款，預計在今年底宣布、明年農曆年前申請。也就是說，目前並無任何紓困或貸款方案。

此外，檢視散布紓困訊息的臉書粉專，帳號頭像雖使用勞動部照片，簡介還有「政府辦公大樓」等字，但粉專成立時間是10月或11月等近期，按讚數與追蹤數才10多個、聯絡方式僅提供手機與LINE、無市內電話等處皆不合理。查核中心以臉書訊息與LINE聯絡，都回覆要求提供姓名與身分證字號，才能進行紓困金申請，明顯是偽裝成政府單位提供紓困的粉專。

▲▼粉專偽裝成政府單位，要騙取詢問者個資。（圖／翻攝自「台灣事實查核中心」官網）

資安專家指出，這類偽裝成政府單位的粉專，可能會向民眾騙取身分證字號、自然人憑證等個資，或是以提供小額貸款為由，要求民眾簽下高利貸等合約，甚至可能從詐騙變成恐嚇。資安專家提醒，看到這類粉絲專頁，應先去看成立時間、透明度等，也建議民眾盡量向正常金融機構貸款，比較能避免風險，如果真的不幸掉入圈套，應盡快報案。