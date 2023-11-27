吸金總裁獄中開公司賺錢　管理員收147萬成「傳令兵」下場曝

▲高雄燕巢監獄吳姓管理員涉嫌收錢當傳令兵遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄第二監獄吳姓主任管理員，涉嫌幫非法吸金41億餘元遭收押的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶傳遞信件，並轉達指示要吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年，吳姓管理員除了收現金外，還收受周瑞慶送的高檔安全帽、手機，不法所得147萬餘元，法院審理後，依貪污治罪條例判吳姓管理員徒刑6年。可上訴。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元遭起訴，全案上訴最高法院中，周瑞慶先前被判處有期徒刑14年，併科罰金4億5千萬元，周瑞慶被羈押期間，涉嫌買通高雄二監的吳姓主任管理員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年。

▲吸金集團首腦周瑞慶在獄中收買管理員當傳令兵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

橋頭地檢署獲報後，今年3月間指揮調查局幹員前往第二監獄搜索，約談服刑中的周瑞慶以及遭收買的吳姓主任管理員，還有居中聯繫協調的駱姓秘書，並在偵訊後將吳、駱兩人以涉犯貪污治罪條例之違背職務收賄罪聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，周瑞慶在2019年12月到今年3月的羈押期間，仍在獄中實際操縱多家公司，他的駱姓秘書為了讓周瑞慶在羈押期間生活舒適便利，在2020年4月間，買了2頂價值共約8萬元的頂級安全帽，透過友人轉交給吳姓主任管理員，同年10月，又請律師買了 2 支三星的最新手機（每支4萬3900元），同樣轉交到吳的手中。

後來，周瑞慶還透過吳姓主任管理員的幫忙，私下偷渡出信件、錄音筆等違禁品，陸陸續續給了吳現金131萬餘元，吳姓主任管理員被羈押後，全部坦承犯行，檢方偵結將吳等3人提起公訴，法院審理後，依貪污罪判吳姓管理員徒刑6年，駱姓秘書徒刑5月、周瑞慶徒刑5月，全案可上訴。