　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吸金總裁獄中開公司賺錢　管理員收147萬成「傳令兵」下場曝

▲▼高雄燕巢監獄。（圖／資料照）

▲高雄燕巢監獄吳姓管理員涉嫌收錢當傳令兵遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄第二監獄吳姓主任管理員，涉嫌幫非法吸金41億餘元遭收押的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶傳遞信件，並轉達指示要吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年，吳姓管理員除了收現金外，還收受周瑞慶送的高檔安全帽、手機，不法所得147萬餘元，法院審理後，依貪污治罪條例判吳姓管理員徒刑6年。可上訴。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元遭起訴，全案上訴最高法院中，周瑞慶先前被判處有期徒刑14年，併科罰金4億5千萬元，周瑞慶被羈押期間，涉嫌買通高雄二監的吳姓主任管理員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年。

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吸金集團首腦周瑞慶在獄中收買管理員當傳令兵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

橋頭地檢署獲報後，今年3月間指揮調查局幹員前往第二監獄搜索，約談服刑中的周瑞慶以及遭收買的吳姓主任管理員，還有居中聯繫協調的駱姓秘書，並在偵訊後將吳、駱兩人以涉犯貪污治罪條例之違背職務收賄罪聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，周瑞慶在2019年12月到今年3月的羈押期間，仍在獄中實際操縱多家公司，他的駱姓秘書為了讓周瑞慶在羈押期間生活舒適便利，在2020年4月間，買了2頂價值共約8萬元的頂級安全帽，透過友人轉交給吳姓主任管理員，同年10月，又請律師買了 2 支三星的最新手機（每支4萬3900元），同樣轉交到吳的手中。

後來，周瑞慶還透過吳姓主任管理員的幫忙，私下偷渡出信件、錄音筆等違禁品，陸陸續續給了吳現金131萬餘元，吳姓主任管理員被羈押後，全部坦承犯行，檢方偵結將吳等3人提起公訴，法院審理後，依貪污罪判吳姓管理員徒刑6年，駱姓秘書徒刑5月、周瑞慶徒刑5月，全案可上訴。

ET快訊
澳州蛇蝎美女逃來台灣！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝

4天前登屏東霧頭山…法籍男女迷路待救！警消持續搜救中

停車讓闖紅燈行人險被追撞！到底該不該讓吵翻天　警方解答了

雲林機車載大鏡搖晃蛇行！反光嚇到後方駕駛　警：已觸法可開罰

洗錢大亨郭哲敏狠撈16.5億　買房產、畫作、跑車隱匿犯罪所得

澳州蛇蝎美女成魔之路曝！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股

看A片淫聲擾人！男遭安全帽狂K爆頭亡　室友怨「講不聽」判5年6月

遭控縱放「路倒酒駕男」回家　高雄警：有摸排氣管是冰冷的

10度低溫燒炭取暖釀1死！倖存姊妹花現況曝　將接受高壓氧治療

88會館郭哲敏洗錢217億元追加起訴　名下資產已被查扣6.5億

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

還沒結婚！盧秀燕親選「靦腆男孩」當月曆封面　半裸肌肉照曝

4天前登屏東霧頭山…法籍男女迷路待救！警消持續搜救中

停車讓闖紅燈行人險被追撞！到底該不該讓吵翻天　警方解答了

雲林機車載大鏡搖晃蛇行！反光嚇到後方駕駛　警：已觸法可開罰

洗錢大亨郭哲敏狠撈16.5億　買房產、畫作、跑車隱匿犯罪所得

澳州蛇蝎美女成魔之路曝！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股

看A片淫聲擾人！男遭安全帽狂K爆頭亡　室友怨「講不聽」判5年6月

遭控縱放「路倒酒駕男」回家　高雄警：有摸排氣管是冰冷的

10度低溫燒炭取暖釀1死！倖存姊妹花現況曝　將接受高壓氧治療

88會館郭哲敏洗錢217億元追加起訴　名下資產已被查扣6.5億

2女疑將麵粉牛奶倒江裡「放生」　網傻眼：到底造了什麼孽

蔡鎤銘／「阿根廷川普」狂政見獲青睞　新政府挑戰多

2年前偷偷結紮　男被女友告知「懷孕了」崩潰：她以為是我的孩子

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

沒大學文憑也能進蘋果　庫克曝員工「必備特質」：相信1+1=3

凱基證、統一證APP異常！　證交所：排除行情因素

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

牛肉品種不是重點　美食作家：台南牛肉湯美味關鍵在「溫體」

為了平安玩到《GTA6》　海外玩家發願「要戒菸」撐到遊戲上市

家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

社會熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

露營區不合法！母女帳篷燒炭取暖釀1死2傷

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

即／苗栗台72線油電車撞緩撞車！又是自動駕駛惹禍

相親驚見「鄉土劇女星」　黑心婚友社榨乾純情男

即／南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒！1死8人送醫

第一次吃河豚釀1死8傷　暖心老闆邀鄰居品嚐自身亡

獨／神秘女情報員長相曝　聯手男中校資A千萬遭上銬

搶救畫面曝！2女兒意識模糊「一坐一躺」送醫

帳篷內炭火取暖！單親媽中毒喪命　2女兒不知母死訊

搭台鐵直播被嫌吵遭制止　立委參選人竟噴辣椒水

更多熱門

相關新聞

獨／百帝美髮老闆家被潑漆、撒冥紙

獨／百帝美髮老闆家被潑漆、撒冥紙

新竹百元剪髮連鎖「百帝美髮」今年7月驚傳無預警倒閉，民眾手握大疊的「理髮券」瞬間成為「壁紙」，消保官出手後，「百帝美髮」曾苟延殘喘了幾個月，但不久前還是無預警拉下鐵門。不僅如此，程姓負責人還涉及將近上億的吸金糾紛，光是這週就兩度被債主上門潑漆、撒冥紙。

總裁王令麟：看好粵港澳大灣區發展前景

總裁王令麟：看好粵港澳大灣區發展前景

北監爆管理員夾帶菸酒助坐爽監　還關閉手機訊號遮蔽器

北監爆管理員夾帶菸酒助坐爽監　還關閉手機訊號遮蔽器

「她」20年只用東森自然美

「她」20年只用東森自然美

總裁王令麟：東森自然美讓人離不開

總裁王令麟：東森自然美讓人離不開

關鍵字：

吸金總裁獄中賺錢管理員傳令兵下場

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面