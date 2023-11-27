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AI設計應以安全為基礎　英美等18國簽協議

▲▼ 人工智慧,AI,科技。（圖／CFP）

▲18個簽署國同意，設計和運用人工智慧的企業須以保障客戶及廣大公眾免受AI濫用威脅的角度進行開發和部署。（示意圖／CFP）

中央社華盛頓26日綜合外電報導

美、英等18個國家今天公布一份國際協議，據美國高階官員形容，這是國際社會首次有文件詳載如何保障AI免遭不肖人士入侵，並推動企業創建「基於安全設計」的AI系統。

路透社報導，今天公布的這項20頁文件中，18個簽署國同意，設計和運用人工智慧（AI）的企業，必須以保障客戶及廣大公眾免受AI濫用威脅的角度進行開發和部署。

這份協議並不具約束力，內容主要是一般性建議，例如監督AI系統是否被濫用、保障資料免遭竄改，以及對軟體供應商進行審查等。

儘管如此，美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）表示，重要的是，有這麼多國家都認同，AI系統需將安全擺在第一位。

伊斯特利告訴路透社說：「這是我們第一次看到以白紙黑字申明，（AI）不應該只涉及酷炫的功能、多快能在市場推出，或如何彼此競爭來降低成本等。」他表示，種種指導方針代表著各國一致認定，AI設計階段的第一要務就是安全。

這份協議是世界各國政府在塑造AI發展上，所採取一連串舉措的最新一項，即便這些舉措中真正有「力」的並不多。無論是業界還是社會層面，AI影響力都愈來愈有感。

除了美國和英國，簽署這份最新指南的還包括德國、義大利、捷克、愛沙尼亞、波蘭、澳洲、智利、以色列、奈及利亞和新加坡等。

這個框架處理了如何防止AI技術遭駭客操縱的問題，並建議企業僅能發布通過安全測試的模型。

但指南卻未探討幾項棘手議題，包括如何適當運用AI，或輸入模型資料的取得方式。

AI的興起已掀起一連串擔憂，包括AI恐被用來擾亂民主進程、助長詐欺行為、引發嚴重失業等多項危害。

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